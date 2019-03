21 jóvenes con discapacidad intelectual ya trabajan en empresas de la provincia gracias al programa empleo con apoyo de Down Huesca

Un total de 21 jóvenes con discapacidad intelectual de la provincia de Huesca han accedido al mercado laboral en empresas de sus respectivas zonas de origen gracias al programa empleo con apoyo que lleva a cabo la Asociación Down Huesca.

Este programa, que pretende la plena inclusión social a través del acceso al trabajo de personas con discapacidad intelectual, se ha venido realizando en los últimos años por profesionales de la asociación gracias a la confianza de una serie de empresarios que valoran la capacidad laboral del colectivo de personas con síndrome de Down.

Empresarios como el binefarense Luis Clavería que hace días contrataba a su vecina, Esther López, de 25 años, para trabajar en la lavandería del Hotel Ciudad de Binéfar. El anuncio de esta contratación se ha realizado este jueves coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down.

Esther trabaja con su preparadora laboral Sandra Serentill. Inicialmente comenzó realizando jornadas de tres horas, que progresivamente va aumentando, para alcanzar una jornada laboral de seis horas que pueda realizar de forma autónoma. Será en este momento cuando el trabajo de la preparadora laboral culmine.

“En el Hotel me gusta hacer las faenas que me mandan como planchar, plegar las toallas y quitar las sábanas de las habitaciones. Trabajo muy bien con Sandra, que me ayuda mucho para que salga todo perfecto y también con mis compañeras que me dan buenos consejos. Espero seguir aprendiendo para estar mucho tiempo aquí”, afirmaba Esther, orgullosa por su nuevo trabajo.

Esther con el propietario del hotel, Luis Clavería, así como con el vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, y con la preparadora laboral Sandra Serentill. José Luis Pano

El propietario del Hotel se mostraba “contento” por “aprovechar la fuerza laboral de una persona que hace su trabajo perfectamente. Ahora está en lavandería, con máquinas de planchar, y plegando toallas y sábanas. Estamos muy contentos con ella y esperamos que Esther cumpla con su trabajo, como estamos seguro que lo hará, y pueda seguir con nosotros muchos años”.

Hotel Ciudad de Binéfar se convierte en la segunda empresa de la comarca de La Litera en contratar a jóvenes con síndrome de Down tras la contratación el pasado año por Aviagen de San Esteban de Litera de cuatro jóvenes del Somontano y Cinca Medio.

El vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, valoraba la oportunidad que brindan estas empresas a los usuarios de la asociación “que tienen que demostrar que valen para trabajar. Por suerte el 96% del programa empleo con apoyo ha sido un éxito. Estos jóvenes son capaces y personas normales, y habrá un día en el que se deberá desterrar la palabra discapacidad porque son verdaderamente capaces”.

En este sentido, la preparadora laboral Sandra Serentil hacía suyas las palabras de Daniel Mur, joven de Salas Altas que trabaja en Aviagen, y que asegura que “no tenemos discapacidad si no diversidad funcional”. “Ellos tienen muchas capacidades para realizar muchas cosas siempre que se les de un apoyo, y la idea es dejarles solos cuando estén preparados”, señala Serentill.

ACTOS DEL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

El programa de este jueves 21 ha estado marcado por los actos culturales. El Teatro Olimpia (Coso Alto, 42 de Huesca) proyectó una película chilena sobre personas adultas con síndrome de Down. Una propuesta de la Coordinadora de Entidades de Personas con Discapacidad (CADIS), dentro de la Muestra de Cine realizado por Mujeres de Huesca.

Este mismo día, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, se presentó el libro “Miradas el color de la poesía”, publicado por la Asociación Down Huesca en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

El día en Huesca culminó con la degustación en el Centro Social de UGT Huesca de las croquetas elaboradas por el centro especial de empleo Deleita Inclusión, formado por cuatro jóvenes de la Asociación Down Huesca, con el asesoramiento del chef Carmelo Bosque y su equipo. Estas croquetas también se podrán degustar del 23 al 25 en el Palacio de Congresos de Huesca dentro del II Congreso del Producto y la Gastronomía de los Pirineos- “Hecho en los Pirineos”.

Coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Down también se celebra el Día de la Poesía. Es por ello que la Biblioteca de Fonz ha organizado la presentación en el salón de actos del Ayuntamiento mediocinqueño de la la presentación del primer poemario de los barbastrenses Ana Cera y Ángel Anoro ‘Poesías de Ana y Pablo Emoción e Inspiración’.

Los actos culminarán el sábado, 23 de marzo con una comida de convivencia entre usuarios y profesionales de la asociación en Binéfar.