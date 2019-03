Fonz celebra el Día del Síndrome de Down y de la Poesía con la presentación del primer poemario de dos jóvenes con discapacidad intelectual

‘Poesías de Ana y Pablo. Emoción e inspiración’ es el título del primer poemario de Ana Cera y Pablo Anoro, dos jóvenes con síndrome de Down de Barbastro. Presentado el 3 de Diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, en su localidad natal, este jueves 21 de marzo lo darán a conocer en Fonz coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down y de la Poesía.

Si Barbastro es su lugar de origen, se puede decir que Fonz es su segunda casa. La localidad mediocinqueña es protagonista de varios poemas, inspirados en los campos de trabajo y campamentos internacionales que se realizan en el albergue La Sabina, el gran proyecto que la Asociación Down Huesca construye en la localidad para fomentar la inclusión laboral y social del colectivo de personas con discapacidad.

Ana y Pablo son prolíficos poetas que dedican versos al amor, a la amistad, a su Barbastro natal y al Somontano, a las peñas, etc. El presente volumen cuenta con 171 poemas elaborados a raíz de un taller de creatividad literaria dirigido por el psicólogo de Down Huesca, Elías Vived. Fruto de estos talleres Down Huesca ha editado ya tres libros de poesías, publicados por editorial Pirineo dentro de su colección de ‘Lectura fácil’, y más de 400 poemas en total. Número que se va a incrementar en este 2019 con la publicación de dos nuevos poemarios.

A ellos hay que que añadir cuatro libros de narrativa publicados por jóvenes como José Borrel, Daniel Marín o Daniel Mur.

Héroes de la poesía

Pablo Anoro definía el pasado 3 de diciembre su poemario como “importante para nosotros por compartir nuestros momentos vividos. Lo dedicamos a toda la gente de nuestro alrededor, amigos y familia. Queremos que lean nuestras poesías y estén orgullosos de nosotros. Nos sentimos héroes de la poesía y de la vida, y contentos por todo lo que hemos conseguido, y vamos a seguir escribiendo”.

Su compañera Ana Cera destacaba que “con nuestro ejemplo pueden ver que con la práctica puedes llegar a donde quieras, en nuestro caso a escribir un libro de poesías. Somos buenos y nos esforzamos mucho. Lo hemos superado con el apoyo de Lorena y Elias (psicopedagogos de Down Huesca), con su empatía y paciencia ayudándonos en nuestra inspiración. También hemos trabajado mucho en nuestra casa para conseguir estas poesías. Nuestra inspiración sois todos vosotros”.

El impulsor de estos talleres de poesía, Elías Vived, considera que la creación poética supone para los jóvenes con discapacidad intelectual “un lugar de expresión emocional que no nos habíamos imaginado nunca, en segundo lugar un escenario óptimo para el desarrollo de competencias de inteligencia, de creatividad literaria, y en tercer lugar es un dominio extraordinario para desarrollar determinados componentes de lenguaje. Vinculamos estos talleres con elementos de expresión emocional, creatividad y de desarrollo lingüístico. Y junto a ellos hay un elemento fundamental: potenciar sus relaciones interpersonales”.

Vived destaca el potencial de Down Huesca que lo convierte “en pionera en España” en la creatividad poética y manifestó la voluntad de este colectivo de convertir el albergue y escuela de vida independiente de Fonz en un referente en la creatividad.