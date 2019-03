Inminente apertura de los nuevos túneles de Monrepós tras superar los simulacros

El Ministerio de Fomento ha realizado hoy, entre las 10.30 y las 12.30, sendos simulacros en los tres nuevos túneles de Monrepós en la A-23, ubicados en los términos municipales de Arguis y Caldearenas, por lo que su apertura parece ya inminente. Gracias a ellos se pondrán en servicio 12 kilómetros más de la A-23, aunque habrá que esperar a finales de verano o principios de otoño para tener todo el puerto desdoblado.

El túnel más importante será el de Caldearenas, que con 2.885 metros de longitud, será el segundo más largo de la provincia después del Somport. Será unidireccional en sentido Jaca y durante 2 o 3 semanas, habrá tráfico restringido en la calzada sentido Huesca para poder renovar la capa de rodadura, según informaron en su día desde Fomento.

En el siguiente tramo de bajada hacia Jaca (Caldearenas -Lanave) se inaugurará el túnel de Escusaguas, de 400 metros. Con ello se dará continuación a los primeros 4,5 kilómetros de este tramo que ya inauguró el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en julio del año pasado.

Además, en el tramo Congosto del Isuela-Arguis se pondrá en servicio otro túnel de 930 metros aunque durante varios meses será bidireccional ya que se desviará por él todo el tráfico en sentido Huesca para permitir que se acaben las obras en los viejos viaductos sobre el río Isuela ya que fueron construidos conforme a la normativa de los años 80.

Según ha informado el Ministerio, el objetivo del simulacro ha sido evaluar la coordinación de todos los implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, etc.) en un caso realista para saber cómo actuar ante una emergencia y evacuar a los usuarios del túnel. Las mismas fuentes han recalcado que estos ejercicios no han producido afecciones al tráfico ya que los túneles afectados aún no están en servicio.

Concretamente, han participado con el Ministerio los distintos servicios de Protección Civil, 112, bomberos, Dirección General de Tráfico, Subdelegación del Gobierno, Diputación General de Aragón, Guardia Civil, 061, Cruz Roja, Ayuntamiento de Huesca y Diputación Provincial de Huesca.

Desde Fomento recuerdan que el Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles del Estado, exige que el personal de gestión del túnel y los servicios de emergencia organizarán, en cooperación con el responsable de seguridad y con los organismos competentes en materia de protección civil, simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los servicios exteriores de emergencia.