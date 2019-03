Las bicicletas 'rompen' fronteras en el túnel de Bielsa

Hace más de 30 años que desaparecieron las fronteras interiores en la Unión Europea, pero pasos como el de Bielsa siguen siendo una barrera infranqueable para los ciclistas, ya que está prohibida la circulación por el interior de los túneles que comunican Francia y España. Para solventar esta medida de seguridad, totalmente lógica, se va a poner en servicio un transporte de bicicletas gratuito que permitirá pasarlas en una furgoneta de uno a otro lado. El proyecto se enmarca en un programa Poctefa de cooperación transfronteriza, financiado al 65% por la Unión Europea, y se coordina con otro servicio de autobús que facilitará a los ciclistas el regreso en autobús.

La iniciativa la lidera la Zona Zero de BTT de Aínsa, aunque de este programa Poctefa forman parte 15 socios, entre ayuntamientos y asociaciones españolas y francesas de la comarca de Sobrarbe y los valles de Aure y Louron, incluyendo a las estaciones de esquí, con el objetivo de poner en valor la bicicleta como producto turístico, tanto la BTT, contando con la experiencia de Zona Zero, como la de carretera, que en la parte francesa incorpora varias etapas del Tour.

Las bicicletas atravesarían el túnel en el carro de una furgoneta, de forma que los ciclistas podrían continuar el trayecto salvando el paso subterráneo. El servicio funcionaría de junio a septiembre y estaría coordinado con otro de autobús que conecta Boltaña con Loundevielle. El ciclista podría subir la mochila en el autobús y luego hacer el viaje de regreso en este transporte.

"El túnel no se puede pasar en bicicleta por seguridad y como esto es sagrado, desde Zona Zero hemos pensado que en verano, con un calendario y unos horarios que tenemos que aprobar, cualquiera que llegue en bicicleta tendrá una furgoneta con un carro que la pasará por el túnel", explica Rafael Bergua, uno de los fundadores y responsables de la Zona Zero. La idea, añade, se quiere vincular al servicio de autobús. "Se puede ir con la bici a Saint Lary y volver en autobús. Queremos crear ese producto turístico porque pensamos que puede ser muy potente, tanto en una dirección como en la otra. Pero para esto necesitamos un vehículo que pueda pasar las bicis por el túnel, ya que pedaleando no es posible". Se trata de poner al servicio del ciclista, herramientas para que la experiencia sea mucho más enriquecedora, aclara, aprovechando las dos vertientes de los Pirineos.