Huesca despide el Congreso de Periodismo con un guiño a las tertulias televisivas

El Congreso de Periodismo Digital de Huesca ha despedido este viernes otra brillante edición reproduciendo sobre el escenario del Palacio de Congresos el más puro estilo de las tertulias televisivas sobre política que tan de moda se han puesto en los últimos años. Las ‘fake news’, el tema estrella de esta edición sin duda, han enfrentado las visiones de Francisco Marhuenda y Angélica Rubio, directores de La Razón y El Plural, respectivamente, y compañeros habituales en debates.

La primera ha valorado la aparición de nuevos proyectos que permiten combatir las noticias falsas poniendo como ejemplo la "desinformación" generada en torno al conflicto de Cataluña "porque al margen de las opiniones, hay verdades y mentiras". También ha aludido a un reciente artículo de opinión de la exministra del PP Ana Palacio que advertía de "la peligrosidad de las ‘fake news’ no solo para el periodismo sino para la democracia".

Sin embargo, Marhuenda ha rechazado que se quieran establecer "mecanismos de control ideológico". Y es que cree que "los periodistas somos muy soberbios porque nos creemos que estamos en unas trincheras para decidir el bien y el mal, pero yo no me siento moralmente superior a nadie". Además, ha recordado que las fórmulas de verificación no son nuevas "porque la exigencia de contrastar ha existido siempre".

Por otra parte, la directora de El Plural expuso gran batería de datos sobre la repercusión de la transformación tecnológica destacando que en España hay ya 3.431 medios digitales. Y denunció la escasa presencia de mujeres en los puestos directivos de algunos medios públicos como RTVE (el 88% son hombres).

Mientras, Marhuenda se ha mostrado convencido de que los periódicos de papel no desaparecerán y ha resaltado su importancia "porque una cabecera es muy valiosa, es una imagen de marca".

Francisco Marhuenda y Angélica Rubio, durante su conversación en el acto de clausura. Congreso de Periodismo Digital de Huesca

Antes de la clausura, el bloguero, columnista y presentador de televisión Bob Pop -Roberto Enríquez- ha recibido el premio Blasillo de Huesca al ingenio en internet que impulsó en su día el desaparecido Forges. A él se ha referido el galardonado, asegurando que "si alguien me ha enseñado cómo hacer humor y plantear la idea sobre las cosas es Forges". Además, ha reconocido estar emocionado "porque es el primer premio que recibo en mi vida".

En las conclusiones finales se ha hecho un llamamiento a los periodistas a "bajarse del púlpito y empezar a conversar". "Necesitan ser independientes, incluso dentro de sus medios, y dejar que la verdad les sorprenda porque esa es la esencia de su trabajo, porque al final es lo único que pueden vender".