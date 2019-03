Cambiar Huesca concurrirá a las municipales con apoyo de IU

Cambiar Huesca volverá a presentarse a las elecciones municipales de mayo, aunque en esta ocasión la lista de confluencia de izquierdas no irá encabezada por Pilar Novales, que lidera otra formación, Con Huesca. Sus representantes han ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar el calendario de primarias que permitirá elegir a sus candidatos.

La coalición electoral, con cuatro concejales en el Ayuntamiento de la capital oscense, cuenta con la aprticipación de Izquierda Unida y Alternativa Republicana Aragonesa, además del colectivo C+, de ciudadanos independientes, y otras personas sin adscripción que forman la plataforma política.

De esta manera, y si una negociación de última hora no lo remedia, los cuatro concejales actuales apoyarán dos listas separadas, Cambiar Huesca y Con Huesca, la primera de la mano de IU y la segunda, con Podemos. No es todo tan sencillo, pues algunos militantes de Izquierda Unida están con la última. Además, a la izquierda del PSOE, hay otras dos formaciones que ya han anunciado su intención de concurrir a los comicios: Chunta Aragonesista y Aragón Sí Puede. Respecto a la atomización del voto de la izquierda, Carmen García, de Cambiar Huesca, ha asegurado que no está cerrada la puerta a una confluencia con otras listas. "No cerramos hasta el último momento cualquier posibilidad de ir juntos. Nuestra voluntad es confluir", ha asegurado.

Si Con Huesca ya tiene decidido quién irá de número uno, Pilar Novales, concejala y diputada provincial y que recientemente se dio de baja en IU, Cambiar Huesca inicia ahora el proceso para designar a sus candidatos. El ofrecimiento de Alternativa Republicana Altoaragonesa para ir en la coalición ha llegado de Miguel Aso, concejal de Cambiar Monzón y que también se dio de baja recientemente de IU.

El calendario se iniciará el 20 de marzo, con la asamblea de validación de candidaturas. El proceso seguirá del 21 al 27 del mismo mes, cuando se presentarán las candidaturas a las primarias en diferentes puntos de la ciudad; el día 28 habrá un acto público de presentación; el 29, votación en la calle en urnas colocadas en diferentes puntos de la ciudad; y el 7 de abril una jornada programática.