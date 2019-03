Daniel Zaragoza presenta en Fonz sus cinco libros surgidos de sus viajes por el mundo

¿Cómo vivir de la escritura y de los viajes? A esa pregunta responderá Daniel Zaragoza (Zaragoza 1981) el próximo viernes 15 en el salón de actos del Ayuntamiento a las 19.00, en un nuevo encuentro de escritores con lectores organizado por la Biblioteca de Fonz.

Daniel Zaragoza tomará el relevo del catedrático y novelista José Luis Corral que el pasado 8 de marzo conversó con los lectores foncenses a cerca de su primera obra, ‘El salón dorado’, así como desmontó algunas visiones tópicas de la historia de España.

En su charla, este incansable viajero, presentará los cinco libros que ha escrito inspirados en sus viajes por el mundo, todos ellos autoeditados: ‘Lo que el mar no se lleva’, ‘Secretos en el techo del mundo’, ‘Escribiendo el mundo’, ‘¿Crees en la magia? Claves para conseguir tu sueño’ y ‘La verdad os hará libres. Esclavos del siglo XXI’.

Daniel no es un escritor al uso. Fontanero de profesión, aunque alpinista y viajero de vocación, decidió iniciar a raíz de la crisis económica un periplo vital que le ha llevado a vivir de sus libros que escribe -inspirados en sus viajes-, autoedita y él mismo vende. Todo surgió a raíz de la crisis que le obligó a cerrar su fontanería, hasta entonces su modelo de vida. Consciente de que las crisis generan oportunidades y cambios, decidió echarse el mundo por montera y recorrerlo no como turista si no como viajero.

Desde entonces, ha dado la vuelta al mundo, ha vivido en varios monasterios budistas y entrando en contacto con sus enseñanzas milenarias, ha convivido con tribus amazónicas de Colombia y Perú, tomando sus medicinas y escuchando las historias de chamanes y ancianos, ha recorrido selvas, los Himalayas, la sabana africana o el Camino de Santiago en solitario, ha buceado en Asia, el Caribe o en la Gran Barrera de coral de Australia. Como alpinista ha escalado montañas en Pirineos, Alpes, Atlas, Montañas Rocosas e Himalayas. Todas esas experiencias y enseñanzas quedan plasmadas en las páginas de sus libros, de los cuales ha vendido miles de copias.

Actualmente reside en Graus con su familia. Es conferenciante, formado en mindfulness, amante del yoga y la meditación. Desde que comenzó su proyecto Escribiendo el mundo. 3 años, 3 viajes, 3 libros en el año 2012, ha dedicado su vida al crecimiento personal, el autoconocimiento y a transmitir su mensaje allí donde va.