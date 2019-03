Alumnos del IES Domingo Miral proponen a 7 mujeres merecedoras de tener una calle en Jaca

¿Cuántas calles de Jaca están dedicadas a mujeres? ¿y a hombres? Estas han sido las preguntas que han centrado el trabajo de investigación realizado por los alumnos del Aula de Desarrollo de capacidades del IES Domingo Miral de Jaca. El desequilibrio no es muy grande, ya que en la capital jacetana se han dedicado muchas calles a valles, pueblos y santos, pero aún con todo, los hombres predominan sobre el de las mujeres. Por ello, los chicos y chicas de 1º a 4º de la ESO han propuesto al Ayuntamiento jaqués siete nombres de mujeres del siglo XX que “merecen una calle”. Han entregado al alcalde, Juan Manuel Ramón el dossier y éste ha atendido sus propuestas, apuntando que se trasladarán a las comisiones municipales.

Esta actividad gira en torno al Día Internacional de la Mujer y se trata de “dar a la mujer esa visibilidad que se le ha negado durante mucho tiempo”, tal y como ha explicado Tania Pérez, una de las alumnas que han elaborado el proyecto. “La mujer en Jaca no ha tenido el debido reconocimiento”, añade. Eso no significa “que no hubo mujeres importantes en el siglo XX, porque sí las hubo”. Lo que ocurría es que en una sociedad conservadora, “poco lugar había para que las mujeres pudieran destacar”. Se veían abocadas al hogar y todo lo que tuviera que ver con el cuidado de éste. Hubo muchas mujeres que destacaron, algunas más conocidas que otras.

Las Golondrinas, son mujeres “valientes” y aragonesas, que emigraron a Mauleón (Francia) a fabricar alpargatas. Las condiciones que soportaron en la fábrica no eran las mejores. Eran mujeres de Jaca, Ansó, o Fago, “que merecen una calle”. También la merece, según los alumnos, Pilar Ponzán, una profesora de Jaca en 1936 y mujer “de las más luchadoras”. Fue detenida 3 veces y una vez casi fusilada. “Una heroína ejemplar reconocida por pocos, que luchó contra los nazis, siendo una simple maestra”, subrayan los alumnos.

Gracias a los toques de la Campanera de la Catedral, Concha del Cacho, los vecinos de Jaca sabían si había que ir a misa, si alguien había fallecido o se había casado. Las campanas eran uno de los medios de comunicación más importantes en Jaca hace no muchos años, y la Campanera tenía la importante tarea de dirigir aquellas campanas. Fue la última generación de campaneras, todas mujeres durante 600 años. También merece una calle Amparo Pacheco, matrona durante 41 años, asistiendo en el parto a más de 2.000 mujeres. O Lola Pardo, espía en Canfranc, la científica e investigadora reconocida a nivel internacional Mª Josefa Yzuel o Desideria Giménez, La Cazoleta, que en Jaca ya tiene una calle, pero no aparece su nombre, sólo su apodo.

El alcalde jaqués ha recordado que en Jaca hay dos espacios dedicados a mujeres, como son la Casa de la Cultura María Moliner y la Escuela de Música Pilar Bayona, pero reconoce que existen pocas calles. Por ello, esta propuesta se trasladará a las comisiones municipales. Actualmente existen “pocas calles que renombrar, pero se podrían incluir estos nombres en nuevas calles que se vayan generando”, ha explicado.