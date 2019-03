Luis Felipe reclama un 'hecho diferencial' para la financiación de Huesca

El alcalde de Huesca ha aludido al principio de autonomía municipal para reclamar que la ciudad tenga una financiación estable y suficiente que le permita ejercer el liderazgo provincial. Luis Felipe ha comparecido este miércoles en las Cortes de Aragón en relación con el proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal y ha manifestado que si el marco legal que ahora está en tramitación para el conjunto de los ayuntamientos aragoneses, "establece un hecho diferencial para Huesca como capital de provincia" él se dará por satisfecho.

No obstante, ha añadido que "esta circunstancia no impedirá que Huesca, y me atrevería a decir que también Teruel, busquen un tratamiento similar al que tiene en el territorio Zaragoza".​

NOTICIAS RELACIONADAS Luis Felipe fija en 1,8 millones la financiación mínima de la DGA a la capital oscense

Luis Felipe ha respondido así al comentario del Miguel Ángel Lafuente, del grupo parlamentario Popular, sobre la 'tibieza' de su reclamación en las Cortes en comparación con el "espíritu reivindicativo" que ha dejado ver en los últimos días. Fue el PP el que pidió la comparecencia del alcalde de Huesca para conocer su visión sobre el proyecto de ley de financiación municipal, junto a los alcaldes de Sangarrén, Vicente Ciria, y de Illueca, Ignacio Herrero; el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta.

Felipe ha sorteado el posible enfrentamiento con el presidente del ejecutivo aragonés, también socialista, y ha respondido que el proyecto de ley "contempla muchas de las cosas que se pedían y que el resto de alcaldes también agradecerán". Asimismo, ha insistido en el principio de autonomía municipal, reconocido en diferentes textos, como la Constitución, para solicitar no solo una financiación acorde con los servicios que prestan los entes locales sino una independencia a la hora de tomar decisiones. "No hay nada peor que querer tutelar a un ayuntamiento, ya que siempre existe la tentación de mirarnos como administraciones subsidiarias, que hacen lo que las otras no quieren hacer", ha afirmado.​

Asimismo, le ha preguntado si quería una ley propia de capitalidad o estaba cómodo con obtener un tratamiento diferencial en el texto que se está redactando. "Lambán le ha dicho que no a la ley de capitalidad, entonces ¿echamos este proyecto a la basura?", ha inquirido el diputado popular.

A la pregunta de María Herreros (PAR) sobre la cuantía establecida para el Ayuntamiento de Huesca en el proyecto (un millón de euros) . "El mérito de este proyecto de ley es que plantea un suelo sobre el que crecer y una corresponsabilidad financiera entre administraciones", ha apostillado el alcalde. "He reclamado 1,8 millones porque esa es la cantidad que hemos recibido durante muchos años".