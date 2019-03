Monrepós llega al esprint final pero aún hay 40 km sin obras en las autovías del Pirineo

El puerto de Monrepós (N-330) estará completamente desdoblado a finales de este verano o principios de otoño, unos meses más tarde de lo que anunció primero el anterior Gobierno del PP y luego el del PSOE. Una pequeña demora comparada con los 13 años –interrumpidos durante cuatro años por la grave crisis económica– que va a costar convertir en autovía el principal acceso al Pirineo aragonés.

Los reiterados atascos en este punto desaparecerán, por fin, pero los conductores que utilicen el eje Huesca-Jaca-Pamplona tendrán que seguir armándose de paciencia varios años más ya que aún quedan 40 kilómetros sin obras en las autovías A-21 y A-23. Y es que hay cuatro tramos que todavía no se han licitado: Lanave-embalse de Jabarrella-Sabiñánigo (12 kilómetros); variante de Sabiñánigo (8,6); variante de Jaca (8); y Puente La Reina-límite provincial de Zaragoza (11,7). El presupuesto global de todos ellos supera los 370 millones de euros.

A ellos se unen otros seis tramos que están actualmente en obras. Cinco de ellos se podrán abrir al tráfico este año y añadirán 31,5 kilómetros más: Congosto del Isuela-Arguis (3,3); Alto de Monrepós-Caldearenas (3,9), Caldearenas-Lanave (8), Jaca-Santa Cilia (9) y Santa Cilia-Puente La Reina (7,2). Pero para el sexto, Sigüés-Tiermas (6,6), habrá que esperar al menos hasta 2021.

El último plan de inversiones plurianualizadas del Ministerio de Fomento fijaba para el año 2023 la conclusión de ambas autovías, cuyo primer tramo (Huesca-Nueno) se inauguró en 2000.

Ahora está por ver si se cumplirá ese plazo o no. Todo dependerá del Ministerio de Hacienda ya que, en teoría, al haber tenido que prorrogar los Presupuestos Generales, el Gobierno de Pedro Sánchez no puede impulsar nuevas licitaciones. Pero existe una excepción, que Fomento pida permiso a Hacienda y este autorice ese gasto de forma extraordinaria.

Una posibilidad que el diputado del PSOE por Huesca en el Congreso, Gonzalo Palacín, da por hecha hasta el punto de que asegura que en las "próximas semanas" se iniciará el proceso de licitación de la variante de Jaca. "No va a haber problemas", recalca. En los PGE de 2018 tenía una partida reservada de solo un millón de euros "pero luego se puede modificar si el Ministerio lo autoriza", señala Palacín.

NOTICIAS RELACIONADAS Fomento ultima la apertura de tres túneles, pero el Monrepós seguirá en obras hasta final de verano

El mismo camino podrían seguir los tramos Puente La Reina-límite con la provincia de Zaragoza y variante de Sabiñánigo, ya que ambos también están listos para poder sacarse a concurso si Hacienda da el visto bueno. Para ellos había sendas dotaciones de 8 y 3 millones de euros, respectivamente, en las cuentas de 2008.

Más difícil es que este año se pueda licitar el cuarto y último tramo pendiente, Lanave-embalse de Jabarrella-Sabiñánigo, ya que aunque el año pasado había una partida de 6 millones para iniciar obras, el proyecto aún está en redacción, según Fomento.

Desde el PP ponen en duda estos compromisos. Su diputada por Huesca en el Congreso, Ana Alós, acusa a los socialistas de haber "perdido" un año con las obras de estas dos autovías por no haber sacado a concurso las obras de los cuatro tramos pendientes antes de que finalizara el año "porque con un presupuesto prorrogado no se pueden hacer nuevas licitaciones", afirma. Y es que está convencida de que el Ministerio de Hacienda no aprobará estas inversiones extraordinarias por lo que no espera nuevos avances hasta que haya otras cuentas, algo que, a su juicio, podría demorarse hasta final de año por los procesos electorales pendientes.

Ayer, la senadora del PAR, Belén Ibarz, exigió al Gobierno que “ante su intención evidente de seguir utilizando los consejos de ministros hasta el último día para aprobar decretos-leyes», aproveche para licitar estas obras, "que tienen suficientes fondos gracias a enmiendas del PAR», recordó.