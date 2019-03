A la espera de la gran cabalgata de esta tarde, con récord de participantes (4.000), la ciudad de Huesca ha vivido esta mañana un primer aperitivo del Carnaval con una fiesta infantil multitudinaria en la plaza de Luis López Allué organizada por el Ayuntamiento. La Escuela de Música Moderna Mumo había prometido que haría cantar, bailar, reír y saltar a pequeños y mayores y lo ha conseguido con un divertido y diferente espectáculo de rock para toda la familia que lleva por título 'That's all right! Family rock party!'. Y la prueba es que la plaza se ha quedado casi pequeña con un público variopinto lleno de princesas, superhéroes, bailaoras flamencas, bomberos...

Dani Escartín, Sergio Rodríguez, Satur Rodríguez, Noelia Rodríguez y Aitor Berdiel se han subido al escenario para interpretar a artistas de la talla de Freddie Mercury, Jimmy Hendrix o Janis Joplin. Y les ha acompañado tres actrices para dar vida a la abuelita Angelita (Elena Gómez) y a las fans Punky y Preciosa (Pilar Barrio y Merche Albero).

La banda ha realizado un recorrido por la historia del rock desde los años 50 hasta comienzos del siglo XXI y han presentado un tema especial compuesto por Kike Lera ('Quiero ir a un concierto de rock') que habían lanzado previamente en las redes sociales a modo de karaoke para que los futuros espectadores se lo aprendieran. También habían invitado a "equiparse" debidamente para el concierto con diversos elementos como una mano gigante con unos 'cuernos de rock' que se podía confeccionar en casa con unos sencillos materiales.