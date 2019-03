Ángel Sorolla, elegido candidato del PSOE para la alcaldía de Fraga

Este jueves tenía lugar en Fraga una asamblea extraordinaria de la agrupación local del PSOE para elegir al candidato de la formación a la alcaldía de la ciudad. El elegido es Ángel Sorolla, afiliado al partido desde hace dos décadas y con una amplia trayectoria tanto en la gestión política como en el ámbito asociativo de la capital bajocinqueña.

En su intervención ante la asamblea, Sorolla recodaba con cariño su paso por el consistorio fragatino entre los años 1999 y 2007, “recuerdos que me dan aún más impulso para sacar adelante este proyecto” señalaba. “Tengo muchas ganas e ilusión, y sé que no voy a estar solo en esta aventura, porque lo más importante no soy yo, es Fraga, y para trabajar por nuestra ciudad haremos el mejor equipo”, afirmaba.

De 45 años, casado y con 2 hijos, este gestor inmobiliario compatibilizó entre 2003 y 2007 su cargo como concejal con la vicepresidencia de la Comarca del Bajo Cinca. Además, desde los 16 años ha formado parte del tejido asociativo de Fraga, como voluntario de Cruz Roja y de Protección Civil, como directivo de la Escuela de Futbol y en la Unión Deportiva Fraga… “experiencias muy diversas que me han enseñado que un buen equipo debe estar formado por personas provenientes de diferentes ámbitos: los barrios de la ciudad, el sector agrario, el industrial, servicios, asociaciones educativas y sociales…” apuntaba.

Ángel Sorolla mostraba su intención de reunirse con todas las asociaciones y entidades fragatinas: “juntos podemos dar con las soluciones a las principales necesidades de nuestra ciudad. Estoy convencido de que las encontraremos, y para ello ofrezco todo mi empeño y esfuerzo”.