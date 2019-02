Pedro Duque valora el nivel de los proyectos del Laboratorio de Canfranc

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha visitado esta tarde el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), el segundo mayor de Europa, en el que actualmente están en marcha 8 experimentos en astroapartículas de carácter internacional. En sus túneles se investiga sobre materia oscura, física de neutrinos, geodinámica y biología.

Pedro Duque ha puesto de manifiesto el enorme potencial de esta instalación catalogada como Infraestructura Científica Tecnológica Singular (ICTS), dedicada a la ciencia subterránea, especialmente a la investigación de la materia oscura y a la detección de sucesos poco probables. El silencio cósmico que ofrecen los túneles situados bajo el pico Tobazo, a unos 850 metros de profundidad, en el Pirineo aragonés crean un espacio único que permiten investigar los grandes misterios del Universo. El ministro ha estado acompañado por el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa; el director del LSC, Carlos Peña Garay; la consejera de Innovación, Pilar Alegría, además de otras autoridades.

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc, ubicado entre el túnel ferroviario de Canfranc y el túnel carretero de Somport, es por dimensiones, unos 1250 m2 de superficie, el segundo mayor de Europa. Este espacio fue “descubierto” hace 34 años por el grupo de investigación de excelencia en Física Nuclear y Astropartículas de la Universidad de Zaragoza (1985) y desde entonces ha experimentado un alto desarrollo y reconocimiento internacional. El LSC está gestionado por un Consorcio entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, después de que las instalaciones fueron completadas en el año 2010.

Nuevos retos

La Universidad de Zaragoza pondrá próximamente en marcha un máster en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas, pionero en España para elestudio de estas disciplinas.

Además, el ministro ha podido conocer la creación del 'Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías' (CAPA), que permitiría aglutinar la actividad de medio centenar de investigadores de diferentes grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, junto a la de los científicos del Laboratorio Subterráneo de Canfranc y del Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Esta sinergia de fuerzas y conocimiento será decisiva para competir a nivel internacional en la captación de fondos y de proyectos de relevancia y excelencia y favorecería una mejor gobernanza, evitando la dispersión en el estudio del cosmos.

En concreto, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en el Pirineo de Huesca, ofrece un entorno de bajo fondo radiactivo ideal para la realización de experimentos destinados a explorar las fronteras de la física de partículas y astropartículas.

Mientras, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ubicado en la Sierra de Javalambre, en Teruel, concebido y construido por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, permite grandes cartografiados astronómicos.

El futuro centro de investigación CAPA contaría además con la fuerte relación existente con el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, instalación del sistema científico español dedicada a la organización de encuentros científicos internacionales de alto nivel.

Desvelar el misterio sobre la estructura del Universo

La mayor parte del Universo no puede verse porque no emite ningún tipo de radiación. Esta denominada materia oscura, cuya existencia solo se conoce por sus efectos gravitacionales en el espacio, constituye aproximadamente una cuarta parte del total de la materia y energía del Universo. Se desconoce qué partículas la constituyen, de manera que resolver el problema de la materia oscura es uno de los principales retos que aborda la Física en la actualidad. Desvelar este misterio nos aportaría información fundamental sobre la historia y estructura del Universo y, en paralelo, permitiría completar nuestra comprensión del mundo subatómico, ya que las partículas elementales que conocemos no pueden explicar ni la materia ni la energía oscura.

Otra de las cuestiones fundamentales en la física de partículas es la naturaleza de los neutrinos. Aunque el Modelo Estándar de la física de partículas asume que el neutrino y el antineutrino son partículas distintas, en realidad no sabemos si son distintos o son su propia antipartícula. Esto puede investigarse en laboratorios subterráneos buscando un proceso muy poco probable denominado desintegración doble beta sin emisión de neutrinos, no observado hasta la fecha, que sólo ocurriría si el neutrino es su propia antipartícula.

Los proyectos

El Laboratorio subterráneo alberga 8 experimentos en astroapartículas de carácter internacional. Se trata de los estudios sobre materia oscura (ANAIS, ArDM y TREX-DM), física de neutrinos (BiPo, NEXT, SuperKGd), geodinámica (GEODYN) y biología (GOLLUM). Además, esta instalación alberga otros experimentos que se encuentran en fase de preparación: uno, sobre física de neutrino (CROSS) y otro, sobre física de neutrones (CLYC).