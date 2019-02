Huesca exige una ley de capitalidad "para no ser menos que Zaragoza"

"¿Por qué Zaragoza sí y Huesca no?". El candidato a la alcaldía oscense y actual alcalde, Luis Felipe, ha asegurado este martes 12 de febrero que va "a luchar por una dotación económica acorde a la ciudad y exigiré un régimen especial de financiación que nos dé estabilidad y nos permita desarrollar proyectos que sigan posicionándola como referente". Felipe se ha mostrado convencido de que "Zaragoza estará de acuerdo con esta propuesta porque entiendo que la solidaridad es algo fundamental y la capital de Aragón la debe tener con el resto del territorio".

El alcalde de Huesca ha realizado esta propuesta como un elemento imprescindible "para no estar pendiente de las subvenciones que llegan del Gobierno de Aragón, sino para contar con una financiación estable que garantice servicios, inversiones y proyectos con una planificación a medio y largo plazo asegurando los recursos que necesitamos", ha señalado. Según ha dicho, la ciudad tiene cada día una población flotante de unas 10.000 personas entre estudiantes universitarios (3.000), vecinos de los municipios del entorno (5.000) y visitantes del resto de la provincia que acuden a Huesca a realizar gestiones o visitas médicas y que obligan a sobredimensionar algunos de los servicios municipales que se financian con la contribución de los oscenses, a razón de 652 euros anuales.

Luis Felipe se ha mostrado "convencido" de que Javier Lambán "volverá a liderar el ejecutivo autonómico tras las elecciones del 26 de mayo". "Deberemos iniciar de inmediato los trabajos de esta nueva Ley, un aspecto que estoy seguro que en el Pignatelli entenderán", ha apuntado. El candidato ha asegurado que durante todo el mandato, la relación entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón “ha sido muy buena". Como ejemplo de ello ha puesto el convenio que ambas instituciones firmaron en octubre de 2017 por el cual la DGA aportó 2,5 millones de euros para la compra de terrenos con motivo de la ampliación y reapertura del Cuartel Sancho Ramírez. "Sin esa cantidad no podríamos estar hablando de una noticia tan importante" ha dicho el alcalde. No obstante, ha incidido en que "el futuro de esta ciudad no puede depender de quién lidere el Gobierno de Aragón".