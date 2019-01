Bloqueado cinco horas el paso de camiones a Francia y tres carreteras siguen cerradas

El temporal no da tregua al Pirineo, que amaneció el miércoles con nuevas complicaciones en las carreteras de Huesca . El transporte de mercancías vuelve a ser uno de los más perjudicados ya que el túnel de Somport (N-330) se cerró desde el martes a medianoche hasta hoy miércoles, a las 16.00, para permitir voladuras antialudes en la vertiente francesa , según informaron fuentes de la DGT.

El paso de pesados hacia Francia ya estuvo bloqueado el martes durante cinco horas al coincidir el cierre a camiones del túnel internacional y del puerto de Somport (N-330 y N-330a) –quedándose retenidos en Villanúa–, así como de Portalet (A-136) y del túnel de Bielsa (A-138). Este último estuvo abierto solo a turismos con cadenas o neumáticos de invierno.

A las 7.20 se activó un aviso estableciendo dos puntos donde embolsar el transporte pesado por las malas condiciones de la N-330, ambos en Villanúa. Una restricción que se levantó a las 12.20. Cabe recordar que el martes, la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías de la provincia de Huesca reclamó diligencia tras recibir quejas por retrasos "puntuales" en la limpieza de los accesos al túnel de Somport. A lo largo de la jornada también fue obligatorio usar cadenas en una decena de carreteras y puertos, aunque a medida que avanzó el día la situación mejoró.

En cuanto a los accesos al balneario de Panticosa y a Llanos del Hospital, desde el departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón todavía no ponen fecha para su reapertura porque sigue el riesgo de aludes de nivel 4 sobre 5 "y no se reabrirán hasta que no se den las condiciones de seguridad necesarias tanto para los trabajadores responsables de la vialidad invernal como para los usuarios de la vía", recalcaron. Explicaron que con las nevadas de estos días se habían producido acumulaciones importantes de nieve en las zonas de salida de los aludes que afectan a ambas carreteras "y que pueden provocar avalanchas". Por ello, en el momento en el que sea posible actuarán para desencadenar aludes controlados.