El riesgo de aludes obliga a evacuar también Llanos del Hospital

El balneario de Panticosa no es el único centro turístico que ha tenido que ser desalojado al cerrar la carretera de acceso ante el riesgo de aludes. Al mediodía, también se ha evacuado de Llanos del Hospital, en el valle de Benasque, a los clientes que han querido salir, antes de proceder a las 12.00 al corte de la vía. Otros han decidido quedarse.

Según ha explicado el gerente, Fernando Pañart, la operación se ha desarrollado con total normalidad. Una máquina quitanieves ha despejado de nieve la carretera precediendo la caravana de vehículos que abandonaba Llanos. En total, han salido unas 30 personas. "La mayoría eran zaragozanos que, aunque tienen el puente de San Valero, no querían apurar el tiempo por si no pudieran salir antes del miércoles", ha comentado Fernando Pañart, gerente. Dentro seguirán 20 clientes que tenían reserva hasta el viernes y otros tantos trabajadores. La nevada no les impide poder realizar actividades por la zona.

El gerente ha podido acceder en la mañana de este lunes a los Llanos del Hospital, pero más tarde la Dirección General de Carreteras le ha comunicado la decisión de cerrar el paso por precaución. "Es mejor que haya un desalojo organizado, porque así, el que se tiene que ir se va y con todas las garantías", ha señalado Pañart. La evaluación la realizan los nivólogos contratados por el Gobierno de Aragón, "y eso nos da seguridad". De momento, la carretera se mantendrá cerrada hasta el martes, cuando vuelva a evaluarse la situación.