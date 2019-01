Toni Abadía se lesiona en el Memorial Alós

Transcurridos 900 metros, Toni Abadía ha sentido un pinchazo en la pierna izquierda y se ha tenido que retirar de la disputa este domingo en Huesca del Memorial Jesús Luis Alós. Era el principal reclamo de la prueba y para el atleta zaragozano se trataba de la oportunidad para apuntarse esta cita en su palmarés y, además, proclamarse campeón de Aragón. No ha podido y, como él mismo ha relatado, quizá se ha precipitado después de que el pasado jueves ya sufriese molestias musculares que no le persuadieron de faltar a una carrera que se ha llevado el que iba a ser su principal rival, el etíope Workneh Fikre.

Con el abandono de Abadía se ha oscurecido un día marcado por el frío, el viento y el cambio de escenario habitual de este cross, del Parque Miguel Servet al Cerro de San Jorge. El trazado, exigente y con altibajos, invitaba a un duelo apasionante entre el zaragozano y el africano que ha roto el infortunio. Abadía ha explicado que “el jueves me dio un pinchazo y no fui a fisioterapeuta a ver qué sucedía, no tenía mucho dolor pero hay algo. No sé aún si es una rotura o afecta al nervio ciático. He aguantado y no he podido hacer más, he forzado más de lo debido pero me hacía ilusión ganar el Alós”.

A pesar del contratiempo, Abadía consideraba encontrarse en buenas condiciones para disputar esta prueba de campo a través, pero “el atletismo es así y ya hay que trabajar para recuperarme lo antes posible”. El atleta va a priorizar ahora la recuperación sobre los entrenamientos con la vista puesta en el Campeonato de España de atletismo de los días 16 y 17 de febrero en Antequera, donde pretende buscar el título nacional de 3.000 metros en pista cubierta. Las siguientes fechas señaladas en su agenda le han de conducir el primer fin de semana de marzo a Glasgow (Escocia), al Mundial de campo a través en Dinamarca y a buscar en Burjasot (Valencia) la mínima para el Mundial de Doha.