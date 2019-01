"Con metro y medio de nieve y a -25 grados, no apetece salir fuera"

Con casi un metro y medio de nieve y una sensación térmica de -25 grados, Raúl Martínez apenas puede salir del edificio, salvo para palear nieve y tomar los datos meteorológicos. Es el guarda del refugio de montaña de Cap de Llauset (Montanuy), la estación meteorológica que acumula mayores espesores tras el temporal que ha barrido esta semana el Pirineo. No en vano es el situado a mayor altitud (2.425 metros) en el Pirineo aragonés.

“En dos semanas no ha pasado nadie por aquí. Había una reserva para este fin de semana, pero se ha anulado”, comenta Raúl, que no sabe que pasará con las del siguiente fin de semana. Él lleva con resignación tantos días de soledad, pero le preocupa el relevo. Su compañero Martin Grudzien le tienen que sustituir el domingo y todavía no sabe cómo podrá llegar. La carretera se acaba en la presa de Llauset y desde aquí hasta el refugio hay que remontar el sendero GR11, recorriendo 3,5 kilómetros y un desnivel de 400 m. No representa un problema en verano, cualquier senderista puede cubrir la distancia en una hora y media, pero con nieve, y sobre todo con un manto tan inestable como el de de ahora, son palabras mayores.

El riesgo de aludes es muy elevado, 4 sobre el máximo de 5 por encima de 1.900 metros. “Andar por aquí está bastante peligroso. Hay que dejar que la nieve se asiente”, dice Raúl. Estos días su única compañía han sido la nieve y el viento. En una situación tan extrema, “no apetece mucho salir”, bromea. Fuera había rachas de 110 kilómetros, y desde que el martes empezó a nevar, apenas ha parado. “Lo único que puedo hacer es palear y tener esto medio despejado. Hasta ahora no hay muchas complicaciones, pero en cuanto se pongan dos metros de nieve será más difícil”, comenta.