Los arcoíris oscenses que conquistan el mundo

De todos los colores imaginables. Así son los arcoíris de 'Peach&Apricot', el proyecto de artesanía impulsado por la emprendedora aragonesa Sara Ibarz desde su casa de Zaidín, en Huesca. Sus tapices infantiles han conquistado las redes sociales y las plataformas digitales y ya cuelgan de las habitaciones de niñas y niños de todo el mundo.

Todo comenzó como un entretenimiento, una forma de ocupar los ratos libres de los que Sara disponía cuando nació su hijo en 2017. “Tenía mucho tiempo, sobre todo durante las siestas de mi hijo, y estaba mucho en casa. Y siempre me habían gustado mucho las manualidades y pintar”, comenta la aragonesa. De pronto, un día se topó con la imagen de un pequeño tapiz que le llamó la atención en la plataforma Pinterest y decidió crear su propia versión: “Lo hice y lo publiqué en mi cuenta personal de Instagram. Enseguida, la gente comenzó a preguntarme y empecé a hacerlos para amigas y familia”.

Cuando se dio cuenta de que su idea podía ser una oportunidad de negocio, se animó a emprender su propia marca. A la hora de elegir el nombre, 'Peach&Apricot' (‘melocotón y albaricoque’ en inglés), lo tuvo muy claro. “Siempre me he dedicado, y lo sigo haciendo, a la empresa comercializadora de fruta de mi familia. Mi padre es agricultor, por lo que siempre he tenido mucha vinculación con el melocotón y por eso quería que mi marca tuviera un poquito de mí”, explica Sara.