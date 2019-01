"Ha sido una odisea llegar a la escuela de Aineto"

La nieve complicó la vida este miércoles a muchas personas en el Pirineo. Una de ellas fue Silvia Gómez, profesora de la escuela de Aineto que tras pasar por las carreteras de Monrepós y la Guarguera cubiertas de nieve este miércoles por la mañana, tuvo que dejar su coche a 3 kilómetros de donde trabaja e ir andando, ya que la pista de acceso a esta pequeña localidad estaba intransitable. Y este último camino hasta el colegio es el mayor problema, ya que tiene varios puntos negros en los que se forman placas de hielo y hay algo de pendiente. Este camino desde Huesca, que es donde vive, lo tiene que hacer todos los días. Porque en Aineto no hay ningún lugar donde poder quedarse. Este miércoles se vivió una situación extraordinaria, con nieve generalizada en toda la comarca del Alto Gállego, pero es invierno, y puede ocurrir. "Y no es la primera vez ni la última", asegura la maestra, que esta noche se ha quedado a dormir en el colegio junto a la otra profesora de esta escuela rural a modo de protesta.

"La profesora que había antes vivía en Aineto, pero yo me tengo que desplazar todos los días, y aunque los padres de los alumnos me ofrecen su casa, es solución para un día no para pasar el invierno", explica Silvia. El quitanieves pasó a las 11.00, pero al llegar andando, pudieron abrir el colegio a las 9.50 desde las 7.30 que salieron de Huesca. "Hoy ha sido una odisea llegar, además de un riesgo", contaba este miércoles.