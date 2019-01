Paran a un conductor al ver caducada la ITV y encuentran 1,5 k de marihuana en el maletero

Lo pararon porque circulaba con la ITV del vehículo caducada y hallaron kilo y medio de marihuana en el maletero. Una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Candasnos, que el 17 de enero se encontraba realizando un servicio de vigilancia de seguridad ciudadana en el polígono industrial de Fraga, obervó que un coche recorría la zona teniendo caducada la Inspección Ténica de Vehículos, según lo delataba la pegatina que se porta en el cristal delantero.

Le dieron el alto y solicitaron la documentación al conductor. Fue en ese momento cuando los agentes notaron un fuerte olor a marihuana en el vehículo, por lo que procedieron a realizar un registro del mismo. En el interior del maletero los guardias localizaron una bolsa de basura que en su interior contenía un paquete que estaba cerrado de forma hermética y en el cual se guardaba un kilo y medio de marihuana seca.

La Guardia Civil procedió entonces a la detención del conductor, un vecino de Fraga de 44 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Pero la cosa no quedó ahí. Además, se le notificaron otras tres infracciones ante la Jefatura Provincial de Tráfico por no tener suscrito el seguro obligatorio del vehículo, carecer de permiso de conducir español y no tener un permiso valido para conducir en España.