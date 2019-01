Localizan al autor del atropello de Binéfar y dice que no se enteró del accidente

La Policía Local de Binéfar ha identificado al conductor que arrolló a un hombre de 90 años en la localidad literana la semana pasada. Tras revisar las cámaras exteriores del edificio consistorial, localizaron el coche que coincidía con los datos ofrecidos por uno de los testigos que presenció el suceso.

Al parecer, el presunto autor es un varón de 82 años, que no fue consciente en ningún momento de haber atropellado al nonagenario. Así lo aseguró en la declaración prestada a la Policía Local de Binéfar. Según fuentes del cuerpo, el acusado se mostró muy sorprendido al recibir la llamada pero no negó los hechos. Además, reconoció que el sol podría haberle cegado en ese tramo, un paso de cebra de la calle Baja San Pedro, y ser el principal motivo por el cual no percibió el incidente y continuó circulando con normalidad.

El Ayuntamiento de Binéfar informaba a través de un comunicado de que el anciano atropellado sufrió lesiones leves que no requirieron hospitalización. Sin embargo, la hija del afectado, en declaraciones a Radio Binéfar, aseguró que el accidente le había provocado a su padre la rotura de tres costillas y la fractura del peroné.