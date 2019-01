Ana Alós: "Hay cuestiones que no se deciden desde la alcaldía sino en Madrid"

No es que le costara. En 2016, cuando dejé el Ayuntamiento pensé que había pasado página de mi vida municipal (14 años) y emprendí una nueva etapa. Mi partido, en todo momento, consideró que podía ser yo la candidata y esa página se fue reabriendo para terminar aquello que se quedó inconcluso cuando dejamos de gobernar, ya que en estos cuatro años no se ha continuado con nada de lo que impulsamos.

En esa negociación, ¿la moneda de cambio ha sido mantener el escaño en el Congreso?

No ha sido una negociación, ni condiciones ni nada parecido sino que las circunstancias que me rodeaban me hicieron dar ese paso. Mantener mi acta como diputada hasta que acabe la legislatura es una obligación porque los altoaragoneses me eligieron para eso. Si llegara a ser alcaldesa, continuar en el Congreso es una oportunidad para el trabajo que hay que hacer en esta ciudad. Huesca necesita una estrategia de futuro y oportunidades en sectores como el tecnológico, el industrial, el primario con la transformación... Todas esas cuestiones no se deciden desde el despacho de la Alcaldía, se deciden en Madrid, como me ha demostrado la experiencia.

¿Qué ha cambiado desde 2016, cuando dijo que no era compatible ser concejala y diputada provincial con el Congreso?

Cuando dejé mi acta de concejala y me fui al Congreso no era porque no fueran compatibles en el trabajo diario sino porque el pleno del Ayuntamiento era el último miércoles de mes y ese mismo día hay pleno en el Congreso. Si los oscenses deciden que sea alcaldesa, lo que haría sería cambiar de día el pleno municipal.

¿Tiene que ver en su decisión el sueldo que cobra como diputada y el que cobraría como alcaldesa? Porque hay diferencia.

Mi sueldo como diputada es público (un diputado raso de fuera de Madrid cobra unos 4.600 euros mensuales) y el del alcalde también (34.446 € brutos anuales). De mi sueldo se ha hablado siempre. De otros no. Nunca he oído hablar de lo que Luis Felipe cobraba en la DPH cuando yo era alcaldesa, de lo que Cosculluela ha cobrado como presidente de las Cortes y alcalde de Barbastro... Lo que puedo decir es que cuando fui alcaldesa tuve el mismo sueldo que Luis Felipe ahora.

En 2015, al llegar a la alcaldía, hizo un amago de subirse el sueldo, pero le llovieron las críticas. ¿Está bien pagado este cargo?

No hay sueldos altos ni bajos sino en función del trabajo que uno desempeña. Si un alcalde se dedica de verdad a resolver los problemas de la ciudad, el salario actual es muy bajo, y esa es la realidad. Ser alcalde de Huesca es un gran compromiso porque la gestión municipal es muy directa y compleja y se asume mucha responsabilidad, incluso legal. Pero el sueldo no es determinante para decidir o no presentarse a alcalde. Al menos para mí no lo es.

Ha comentado que Huesca está triste, que se han perdido estos cuatro años. ¿Hay datos o cifras que avalen esta afirmación?

La acción de gobierno del Ayuntamiento ha sido absolutamente ineficaz y en muchos casos, nula. Se ha tenido más presupuesto pero apenas se ha ejecutado algún proyecto clave para el desarrollo de la ciudad. Se ha actuado de forma sectaria. Los proyectos urbanísticos que dejamos hechos, que continuaban con los ejecutados en el Coso, se han dejado en un cajón y se ha ido a la otra punta del paseo de Ramón y Cajal por no seguir con algo que era de sentido común.

¿Con qué grupos estaría dispuesta Ana Alós a negociar para conseguir la alcaldía?

Pactar, pactaría con cualquiera. Y lo he demostrado porque no goberné con mayoría absoluta. Tengo claro qué necesita la ciudad y a partir de ahí podemos hablar de lo que sea, cuando sean cuestiones de sentido común y que vayan en nuestra línea de bajar impuestos, avanzar en la reforma de la ciudad... Pero no será a cualquier precio, como Luis Felipe, porque tengo mi dignidad y hay cosas por las que no pasaría.

El alcalde ha dicho que lo más importante de este mandato es la reapertura del cuartel Sancho Ramírez. ¿De quién es el mérito?

No le falta razón al decir que lo más destacado es la reapertura del cuartel, con la dimensión que adquiere ahora. Esto, y el ascenso a Primera, pero ninguna es mérito del alcalde. Él quiso rentabilizar electoralmente el cierre del cuartel, que achacaba al gobierno del PP, y que ahora que se reabre con un gobierno del PP, también quiere rentabilizarlo. Y me alegro de que se haya aficionado al fútbol porque yo solo le he visto en el campo cuando el equipo ha ascendido a Primera.

El estar en Madrid ¿le deja tiempo para ir al fútbol?

Voy desde que el Huesca estaba en Segunda B. Mi asiento está en general porque me gusta levantarme, gritar y animar. Soy socia y accionista y estoy sufriendo mucho, aunque nunca pierdo la esperanza porque nos queda media temporada por delante. Lo que estamos viviendo es un sueño, es algo que no tiene precio.

El PP de Huesca acaba de sufrir un duro golpe con el repentino fallecimiento de Antonio Torres.

Ha sido un golpe muy duro para todos. Además de amigo, ha sido un referente del partido. Hay que poner en valor su forma de hacer política. Aprendí mucho de él, y lo que aprendí lo voy a seguir practicando.