Jaca sigue apostando por el centro de alto rendimiento en deportes de hielo

Frente a estas aspiraciones, la realidad es que la Real Federación de Deportes de Hielo quiere llevar el hockey y el patinaje artístico al Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se va a construir en Esplugas de Llobregat (Barcelona), aunque asegura que no deja de apoyar las aspiraciones de Jaca.

La construcción del centro es un viejo sueño de la ciudad, que para ello llegó a acuerdos con diversas instituciones e incluso compró unos terrenos en Martillué. La idea no salió adelante y el suelo cambió su uso a industrial para formar parte de un polígono. Posteriormente se pensó en ubicarlo en Jaca. En 2011 el Gobierno de Aragón pagó 40.000 euros por el derribo de la vieja pista de hielo y de la piscina climatizada, y 60.000 para el proyecto del CEAR. La primera obra se ejecutó, pero lo segundo, según el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, no se considera, ya que el proyecto estaba presupuestado en algo más de 17 millones de euros, incluyendo un edificio y la urbanización exterior. El de Barcelona costaría entre 4 y 5 millones de euros e incluye tres pistas de hielo.

El alcalde sigue apostando por un CEAR "en deportes de hielo y nieve", por lo que continúan las conversaciones con la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, el Gobierno de Aragón y el Consejo Superior de Deportes. Están pendientes reuniones con las federaciones aragonesa y española de hielo. El primer paso se dio con el derribo de la vieja pista, y en el espacio que se ha destinado a aparcamiento provisional está prevista la construcción de un edificio y una plaza a la altura de la calle que dará acceso a la nueva pista. En un nivel inferior, las entradas a la piscina y a la zona de patinadores. Habría que definir el resto de usos y así se daría por finalizada la reordenación de la zona deportiva de Jaca. "Hay un anteproyecto, y se ha encargado un proyecto del acceso al edificio de la piscina climatizada, que tendría conexión con este edificio", dice el primer edil.

Frank González, presidente de la Real Federación de Deportes de Hielo, indica que se trabaja "muy de cerca" con el Ayuntamiento de Jaca, al que se le va a apoyar "en todo lo posible". No está cerrada la opción de Barcelona, pero sí avanzadas las conversaciones. Aclara que los estudios "se harían en varias fases, una de ellas en Jaca". "Queremos llevar el curling a Jaca", afirma, mientras que el patinaje y el hockey no se ha concretado si se impartirían en Barcelona o Madrid. Para la federación es fundamental contar con un aeropuerto internacional, de ahí que se baraje Barcelona como principal sede. "A Jaca, como capital del hielo, no la vamos a abandonar, aunque en Barcelona estén todos los deportes", concluye.