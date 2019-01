Piracés: admirar la Peña Mediodía, un lujo visual

Hace unos años, Piracés era popular en la provincia de Huesca por la fiesta de los tractores Ebro, que ya no se celebra. Ahora sigue siendo popular entre los amantes de la geología y la montaña gracias a su majestuosa Peña Mediodía, y también en el sector de los cazadores gracias a un coto municipal de 2.450 hectáreas, que está actualmente al cuidado de Antonio Cortés, funcionario jubilado que nació, creció y vive en el pueblo. "Es una buena fuente de ingresos para el ayuntamiento, ya que aquí no tenemos gran cosa; queda la agricultura, porque no hay ganadería clásica hace años ya, apenas quedan tres granjas intensivas. Desde la llegada del Canal del Cinca y la posterior concentración parcelaria hay regadío, maíz y alfalfa sobre todo, y en la zona donde no ha llegado la concentración, aunque está en proceso de hacerse, hay cereal de invierno. No hay negocios de ningún tipo: el pan llega de Novales tres días a la semana, el resto de alimentos de primera necesidad en camiones semanales. Casi todos los que trabajan las tierras viven en Huesca, y la escuela cerró hace 30 años, aunque en la posguerra nos llegamos a juntar más de 60 niños aquí; el cuento que os habrán contado en todas partes. Mucho me temo que en 15 años aquí no queda ni el tato, y mira que esto es bonito". Fiestas arraigadas

La Asociación Cultural Peña Mediodía es la responsable de mover actividades en las diferentes fiestas, y asistir así al consistorio. El nombre evoca el mentado peñasco de arenisca de 80 metros de altura; la semana próxima, la Asociación se desvivirá por preparar todos los detalles de una fiesta muy popular en las tres provincias aragonesas; la hoguera de San Antón. Antonio, no obstante, explica que la actividad de la asociación a la que también pertenece no se extiende a las habituales salidas a otros puntos de Aragón. "Ya no estamos suficientes ni de edades adecuadas para salir en autobús de excursión, ya sea por muy mayores o por jóvenes, que ahí meto a los de 40, porque ya se buscan ellos la vida. Donde sí coincidimos todos es en la romería a la Corona, una tradición arraigada en varios pueblos del contorno. Los diferentes ayuntamientos colaboran para dar un vino español a los romeros. En la tercera semana de mayo celebramos las patronales en honor a Santa Quiteria".

En Piracés están muy institucionalizados los apodos. Al alcalde, Jesús Sánchez, pocos le llaman por su nombre y apellido en el área circundante: es Pitorro. También hay un Tractor en el ayuntamiento. "Supongo que tendré uno –ríe Antonio– aunque yo no lo conozco. Cristina tampoco tiene". La aludida, Cristina Felicia, sonríe en una mesa del club social del pueblo, situado junto a la iglesia. Ejerce de alguacila. "Vivo en Sangarrén, aquí cerca; soy de Rumanía y llegué a Piracés buscando trabajo, aquí salió una plaza y me quedé. La gente es muy amable, y eso te hace estar a gusto, no pensar en ir a otro sitio. La Peña Mediodía me encanta, y también pasear cuando tengo tiempo".