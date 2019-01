La 'sequía' de nieve en el Pirineo, una de las peores de los últimos inviernos

Dos meses después de las primeras nevadas, el Pirineo apenas aparece teñido de blanco. El manto de nieve, lejos de crecer, va a menos. La ‘sequía’ se nota en las estaciones de esquí y en otras actividades de montaña. El anticiclón permanece anclado en Aragón, con más calor en los valles del norte que en los llanos del sur, y al menos hasta el día 9 no se vislumbra un cambios de tiempo. El arranque de 2019 ofrece uno de los peores datos en cuanto a reserva nival desde que hay registros, pero los expertos afirman que esta situación no excepcional porque "todavía queda mucho invierno por delante".

El primer boletín de nieve emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, a principios de noviembre, destacaba "un arranque bastante fuerte y muy temprano". No fue un buen presagio, porque desde el 16 de diciembre no ha habido precipitaciones y el escaso manto acumulado se fundió con las altas temperaturas. Es posible esquiar en unos 80 kilómetros en cinco estaciones aragonesas, pero Candanchú y Javalambre aún no han abierto, e incluso han tenido que aplazarse pruebas deportivas. Además, en la alta montaña hay que subir a 2.400 m para encontrar un manto continuo.

Desde que la CHE hace cálculos de la reserva nival, a partir de la temporada 2002-2003, ha habido inviernos peores. La estimación esta semana en la cuenca del Ebro, principalmente en el Pirineo aragonés, es de 493 hectómetros cúbicos de agua equivalentes, lo que representa el séptimo peor registro. En los últimos 17 años, el dato más desfavorable a 1 de enero se dio en 2008 (261). También están por debajo 2005 (469), 2007 (317), 2012 (307), 2013 (353) y 2016 (261).