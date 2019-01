Monzón fomenta el ingenio científico con un concurso de monólogos

Ciencia y humor no están reñidos. No sólo eso, si no que existen grupos de científicos que se dedican a divulgar la ciencia a través de los monólogos en concursos de ámbito nacional. Una iniciativa similar es la que va a organizar la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Monzón que este miércoles ha presentado el I Concurso de Monólogos Científicos, una iniciativa enmarcada en el Mes de la Ciencia, y que va a llevar a cabo en colaboración con el IES Mor de Fuentes y el Colegio Salesiano Domingo Savio.

La iniciativa busca acercar la ciencia y la tecnología de forma amena y divertida a la comunidad educativa, especialmente al alumnado, así como persigue fomentar las vocaciones científico-tecnológicas e impulsar sus oportunidades profesionales en el entorno STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).