Los regantes denuncian que la ministra de Transición Ecológica "no quiere una foto" con ellos

"El Ministerio que lleva los temas del agua no quiere hacerse una foto ni hablar con los regantes. No hay canales de comunicación". Así lo ha asegurado el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, quien se queja de que no se han atendido sus sucesivas peticiones de entrevista con distintos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica. Este problema no es exclusivo de los regantes, ya que tampoco los afectados por embalses encuentran un interlocutor.