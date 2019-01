Jóvenes de Monzón 'adoptan' a un abuelo

El proyecto de voluntariado relaciona a residentes que están solos (porque carecen de familia o porque reside lejos) con jóvenes interesadas en compartir un espacio lúdico y afectivo con mayores. Las visitas son de una hora y media a la semana, los voluntarios van en parejas y son seleccionados en un proceso en el que participa el mayor que se les haya adjudicado. La relación dura todo el curso y el horario lo ponen los jóvenes.

La directora de la residencia, Valentina Vilarrubí, valora esta iniciativa y cómo los mayores se muestra encantada con las visitas: "Son gente sin nietos o con familia lejos. Están muy ilusionados porque lo que más les gusta es que los vengan a ver, buscan compañía y poder hablar con alguien. Ellos están expectantes ante la próxima visita porque necesitan mucho cariño y horas de compañía". Vilarrubí desea que el próximo curso escolar pueda continuar esta iniciativa y aumentar el número de mayores beneficiados.

Soledad Abadía, de la localidad monegrina de Valfarta, dice de sus ‘nietos’ de adopción que "son unos chicos estupendos, me distraen y me hacen compañía". Se refiere a Mireia Vida, de 18 años, y Petre Rodila, de 23, que aceptaron sin dudar cuando la oenegé ‘Adopta un abuelo’ les presentó en el colegio Salesianos esta iniciativa. "Nunca había hecho voluntariado pero tras la charla me llamo mucho la atención y estoy aprendiendo muchas cosas", cuenta Mireia. Petre ya había realizado voluntariado con niños. "Me pareció muy interesante venir a pasar unas horas con los residentes", dice.

El programa funciona desde hace unos años en más de 40 ciudades españolas. La residencia municipal Riosol ha sido pionera en el Alto Aragón en adherirse a este plan. La franja de edad de los voluntarios va de 16 a 35 años y las inscripciones para participar se formalizan en la web adoptaunabuelo.org.