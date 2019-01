Jaca aprovecha la energía de la pista de hielo para calentar la piscina

El Ayuntamiento de Jaca ya ha sacado a licitación este contrato que consiste en la instalación de conducciones entre los dos espacios deportivos y que asciende a 59.999,74 euros (IVA incluido). De esta manera, la energía en forma de calor sobrante del pabellón de hielo, puede ser utilizada para, entre otras cosas, calentar el agua de los vasos de las piscinas, lo que generará un ahorro en el consumo de gas y electricidad.

La contratación de estas obras se aprobó en la Junta de Gobierno celebrada la pasada semana y la partida económica proviene de una modificación presupuestaria aprobada en octubre. Ya existía una conexión entre las dos instalaciones deportivas realizada el pasado madato con el PP al frente del consistorio jaqués.

Por aquel entonces se realizaron trabajos previos y ya se instalaron tuberías, "pero no era suficiente, ya que hasta el momento no ha supuesto ningún ahorro", tal y como ha explicado Olvido Moratinos, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaca. Por lo que ahora se quiere ampliar dicha conexión. El plazo de ejecución de las obras de instalación de tuberías de conexión, que permitirán el aprovechamiento del agua caliente de la pista de hielo, es de un mes, por lo que se espera que puedan comenzar en estos primeros meses del año, "si no hay ningún problema con la documentación solicitada a las empresas".

Otras medidas de ahorro

Esta medida se suma a otras ejecutadas durante este año para reducir el consumo energético de la pista de hielo de Jaca, como el cierre de la instalación en verano y acciones de eficiencia energética, con el cambio de iluminarias por led. Estas acciones, unidas a la conexión que se llevará a cabo próximamente entre ambos edificios, reducirán en 40.000 euros el consumo energético de la pista de hielo y en 20.000 el de la piscina climatizada, con respecto al 2018.

Además, en los presupuestos recién aprobados para 2019, se contempla una partida de 12.000 euros para la elaboración de un proyecto de instalación de placas solares en el pabellón de hielo. Esta fue una de las exigencias de Chunta Aragonesista para aprobar las cuentas presentadas por el equipo de gobierno socialista para 2019.