Inés, la primera nacida en la provincia de Huesca

La pequeña Inés ha pesado 3,800 kilos y ya está disfrutando de su madre, padre, abuelos y tíos en la habitación de este hospital, declarado por UNICEF como Amigo de los Niños por sus prácticas a favor del parto natural o la lactancia materna entre otras.

Su madre Kawtar, de 23 años, se mostraba feliz por el buen alumbramiento de su hija y porque ésta se hubiera convertido casualmente en el primer bebe nacido en el Hospital de Barbastro y en el Alto Aragón en el nuevo año recién empezado.

Inés es la primogénita del matrimonio veinteañero formado por la madre Kawtar Novini y el padre Redouane Choui, de 34 años.

El matrimonio ingresó en el Hospital de Barbastro el último día del año pasado a las 9.00 pero no ha sido hasta las 11.30 de este martes cuando la madre se puso de parto. El alumbramiento fue muy rápido y en apenas 20 minutos Inés ya daba la bienvenida al mundo.

“Lo que más ha costado ha sido las contracciones porque no dilataba. Me tuvieron que provocar el parto y fue muy rápido. A las 11.30 me provocaron el parto y a las 11.50 ya nacía mi hija. Ha sido un parto normal, vaginal, con anestesia local y epidural”, explicaba la madre que llegó a Barbastro con 5 años junto a su amplia familia.

Esta mañana parte de ella, sus padres y hermanos, quisieron compartir este momento de felicidad con este joven matrimonio. “Nada más ver mi niña ya te olvidas de todo lo que ha pasado antes, y del cansancio. Siento mucha felicidad. Es especial que haya sido el primer bebe del año. Estaba calculado que naciera el 25 de diciembre pero se ha alargado y ha nacido hoy, así que está bien”, afirmaba.

Inés fue el primer bebe nacido en el Hospital este Año Nuevo pero no el único. A las 14.30 nacía otro niño y estaba previsto que por la tarde hubiera entre uno o dos nuevos nacimientos.