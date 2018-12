Una Navidad sobre hielo (de verdad) en Huesca

Gestionada por la empresa catalana Nice y con el respaldo de la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Huesca, se puede disfrutar de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00. Los centros educativos y asociaciones pueden reservar su uso en el número de teléfono 606 389 280. El pequeño Iván, de seis años, ha acudido junto a sus padres, Luis Jarne y Carolina Marco, y destaca “que es muy grande y puedes patinar mucho rato”. Es obligatorio el uso de guantes y se ofrecen unos pingüinos de plástico con los que los mas novatos pueden mantener el equilibrio.

En alguna jornada, la pista de hielo se ha acercado a los 800 usos. El día más concurrido fue el pasado domingo 23 de diciembre y también el 26. En Nochebuena y Navidad se mantuvieron unas cifras muy altas de patinadores que esperan repetirse este fin de semana y los días de Nochevieja y Año Nuevo. Pepe López, responsable de la instalación, encabeza un equipo de trabajo con cinco integrantes de la capital oscense.

“La gente está muy contenta. Quien sube repite y nos dice que aquí se patina mucho mejor que en la anterior. Incluso han venido usuarios de Zaragoza y de pueblos de alrededor. Es un éxito tremendo, estamos llenos todos los días”, explica López. Además, destaca la diferencia respecto a años anteriores en los que la superficie era menor y de hielo sintético.

Funciona mañana y tarde con turnos de media hora, “aunque no nos importa estirarlos un poquito más, no somos tan estrictos”. Hay patines para niños con una edad mínima de año y medio, con cuatro cuchillas e incluso especiales para adultos. Gracias a los acuerdos alcanzados con diferentes colegios de Huesca, varios de ellos acudieron a la plaza como parte de sus actividades escolares t de manera gratuita. También, diversas asociaciones.

Los primeros días no hizo tanto frío como en los pasados, lo que ha contribuido a la conservación de la pista. El proceso para su puesta en marcha no estuvo exento de complejidad: “El hielo cuesta seis días hacerse en jornadas de mañana, tarde y noche. Cada 15 minutos se echa agua en la pista hasta formarse una capa de hielo con un grosor de unos diez centímetros y se va conservando. Se pasa una máquina que alisa la pista y elimina la escarcha. Además, se echa agua cada cinco días y contamos con un líquido que la refrigera por debajo a once grados bajo cero”.

La empresa Nice cuenta con 20 pistas en toda España y es la primera vez que desembarca en Aragón. Pepe López asegura que los ayuntamientos de Teruel y de Soria se han dirigido a él para preguntar “porque estarían interesados en que se montase allí una como la de Huesca. También han venido desde alguna localidad zaragozana. A todos les sorprende que el hielo se conserve tan bien”. La pista permanecerá abierta hasta el 7 de enero, aunque el plazo podría prorrogarse unos días más junto a la feria navideña de artesanía.