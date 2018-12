Los artesanos aplauden la nueva feria de Huesca y esperan un repunte de las ventas hasta Reyes

Lucía Martínez, de Lü de Hu, dedicada a detalles decorativos hechos a mano, es quizá la más veterana porque lleva 15 años montando puesto. "Creo que es el año con una feria navideña de ciudad de verdad, bonita y agradable, porque la plaza está llena de animación. La pista de hielo y las casitas de madera han sido un acierto", subraya. En su caso, está "muy contenta" con las ventas, aunque reconoce que no se han recuperado las cifras previas a la crisis. Con todo, es muy optimista para la recta final de la Navidad "porque los dos años anteriores teníamos que desmontar antes por la cabalgata de Reyes al estar en la plaza de Navarra pero esta vez vamos a tener los dos últimos días que suelen ser los más fuertes de ventas".

Otra de las firmas artesanas oscenses presentes es la de El Canastico Frivolité, que mantiene la tradición del encaje antiguo adaptado ahora a piezas de bisutería. "Empezamos con esto porque de crías ya lo hacíamos y hemos seguido porque es algo creativo y no muy visto", señala Marisa Capuz. Es otra habitual de la feria y su balance provisional también es más que satisfactorio "porque el entorno es muy bonito y está súper animado". De hecho, cree que cambiar las ferias por la pista de hielo ha sido un éxito "porque el público es completamente diferente, ahora atrae a gente de todas las edades". Ella también está esperanzada con los días que aún quedan "porque para nosotras la última semana siempre es la mejor ya que la gente busca detalles pequeños".

La pista de hielo ha traído mucha animación a la plaza de López Allué. Pablo Segura

La feria ha atraído a artesanos de otros puntos de Aragón como la empresa familiar Arboleda, del Bajo Aragón, dedicada a la cosmética natural y que repite en Huesca por cuarto año. "Mi bisabuelo empezó haciendo aceite de oliva y generación tras generación hemos ido avanzando y hemos pasado a aceites esenciales y naturales, cremas, jabones, y todo es artesano", explica Erika Romero. Admite que en la nueva ubicación hay más tránsito de público, pero en su caso las ventas de momento van "un poco justas". Y agradece especialmente la calefacción de las casetas "porque hay días que estás a 4 grados desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche".

Mientras, Ester Blanes, de Madrid se estrena en Huesca con un puesto de sombreros, turbantes y tocados que ella misma diseña y cose. "Van despacio las ventas aunque yo llevo diez años yendo de ferias y lo que he notado es que en los últimos la gente compra muchos más por internet y eso repercute en la artesanía porque no podemos competir en precio con lo que está hecho en China o India", lamenta. Aun así, segura estar "encantada" con la ambientación de la plaza, pero todavía no sabe si repetirá hasta que saque las cuentas finales.