El Levitec Huesca despide el año por todo lo alto

El Levitec Huesca quiere despedir el año ese sábado en Vitoria con una victoria ante el Sáenz Horeca Araberri (18.00) que le permita seguir asentado en los puestos altos de la clasificación. El equipo oscense llega a este partido con la moral muy elevada tras lograr la victoria en la pista del Força Lleida en la jornada anterior (85-89), en un encuentro que tuvo que remontar más de 20 puntos tras el descanso, y saldrá ante los vitorianos con la intención de incrementar a tres su racha de victorias consecutivas.

Guillermo Arenas, entrenador del Levitec Huesca, muestra su esperanza de seguir en la misma línea y de sumar un triunfo más. "Afrontamos este partido sabiendo que es fuera de casa pero conscientes de que tenemos que salir desde el inicio centrados porque los comienzos son importantes, y tenemos que ser competitivos para poder ganar y seguir creciendo en confianza", ha señalado.

El preparador del conjunto oscense no quiere que su equipo se relaje ni por las fiestas navideñas ni por estar el rival peor clasificado en la tabla, aunque reconoce que ahora mismo "está sólido y espero que no se relaje, que sigamos con la confianza necesaria y no nos afecten estos días".