El proyecto del ascensor de la calle Perimetral de Jaca queda aparcado como condición para la aprobación del presupuesto de 2019

El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario el presupuesto para 2019, que asciende a 23.041.272,73 euros. Las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno socialista han salido adelante gracias a los votos favorables de Aragón Sí Puede y Chunta Aragonesista, que las ha apoyado debido a que se han tenido en cuenta sus exigencias. Cambiar Jaca se ha abstenido, y PAR y PP han votado en contra.

Las condiciones de CHA para dar su apoyo a las cuentas pasan por que los 340.000 euros destinados a la compra de dos viviendas para uno de los accesos a la futura Plaza Mayor y los 150.000 para el elevador que conectará la avenida Perimetral y avenida Oroel, se traspasan a la mejora de las aceras y vías públicas (180.000 euros) y a la aceleración de la peatonalización de las calles Ramiro I y Bellido, que aunque estaban presupuestadas no se han ejecutado. Se incluye además la peatonalización de la calle Ferrenal. El proyecto del elevador queda condicionado a subvenciones europeas.

Tal y como ha explicado el portavoz de CHA Javier Blasco, este voto a favor se debe a que después de dos años en los que no ha habido conversaciones con el PSOE, este año sí que se han producido y se han tenido en cuenta sus consideraciones. Respecto a los proyectos de la plaza Mayor y el ascensor, “consideramos que no son prioritarios ni urgentes y se han planteado otras necesidades urgentes que han sido escuchadas”. También hay un compromiso para que junto al Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Jaca promueva viviendas de alquiler social en el Llano de la Victoria para paliar el problema de la infravivienda y chabolismo, “y no sólo para el colectivo gitano, para otros y para parejas jóvenes, por ejemplo, que no puedan asumir el precio del mercado”, ha añadido Blasco. También han votado a favor de la aprobación de la plantilla municipal “aunque nos parece insuficiente, pero la ley no permite ir más allá”.