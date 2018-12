La DGT se compromete a instalar inminentemente un radar en el cruce de Aurín de la N-330

La Jefatura de Tráfico se ha comprometido este miércoles a la instalación inmediata de un radar fijo en el cruce de Aurín, en la N-330, en Sabiñánigo. Así se ha anunciado en la reunión mantenida este miércoles en la subdelegación del Gobierno en Huesca, entre miembros de la asociación de vecinos de Aurín, representantes del Ministerio de Fomento, de Tráfico y la subdelegada. Al parecer, la tramitación para la instalación del radar está realizada, sólo faltarían los trabajos para dicha colocación, que tendría que asumir el Ayuntamiento de Sabiñánigo. La alcaldesa de esta localidad Berta Fernández, ha explicado que en su momento ya se comprometieron a realizar una zanja, pero “tendremos que hablar con Tráfico para saber cómo tenemos que hacerlo”. En esta reunión también se ha hablado de que la instalación de la fibra óptica y la toma eléctrica también correría por parte del consistorio serrablés, pero en este sentido, Fernández ha apuntado que de este tema no se había hablado, “sí de la zanja”. No obstante, “mostramos nuestro compromiso con el radar y veremos qué tenemos que hacer”.

La instalación del radar fijo sería una medida transitoria, hasta que se construya la rotonda proyectada en las obras de la autovía. “Si de verdad se hace, creemos que reducirá la peligrosidad, pero hasta que no esté puesto no estaremos tranquilos”, ha asegurado Fernando Tomás, portavoz de los vecinos de Aurín. Porque ahora “la pelota se encuentra en el Ayuntamiento de Sabiñánigo”.

Por otro lado, habían previsto realizar el próximo 9 de diciembre una nueva concentración y corte de carretera en el cruce de Aurín, como ya se ha hecho en dos ocasiones, para exigir más seguridad en esta zona y al no haberse ejecutado ninguna medida durante los últimos meses. Pero finalmente no podrán llevarla a cabo, porque la subdelegación del gobierno en Huesca ha denegado el permiso de corte de dicha vía, alegando peligrosidad y falta de seguridad. “Lamentamos esta situación ya que nosotros sufrimos diariamente la inseguridad en este punto kilométrico”, asegura Tomás. Habían solicitado cortar la carretera durante media hora, a las 17.00, pero la subdelegación únicamente les permite realizar una concentración en el lugar de 11.00 a 13.00. “Y creemos que no es efectivo realizar la concentración sin poder cortar la carretera durante unos minutos”, concluye.