Carlos Pauner inicia su nueva aventura en la Antártida

Pauner partió este martes hacia esta montaña de 4.897 metros, la más alta del continente de hielo, para cerrar de esta manera el proyecto alpinístico internacional que se ha denominado ‘7 Cimas’ y que le ha llevado a los techos de otros tantos continentes si se atiende a la distinción entre América del Norte y del Sur y se considera como tal la Antártida. Antes de marcharse rubricó el convenio de colaboración con el director general de la SD Huesca, Josete Ortas, y el de la Fundación, Javier Cruz.

Para el deportista nacido en Jaca, las personas son más importantes que las iniciativas que llevan a cabo y, en este caso, "nos dimos cuenta de la categoría humana de la gente del club". Les unen varias "pasiones": "Infundir valores deportivos anclados en el territorio a nuestros jóvenes es la inversión más grande que puede realizarse". Para Pauner, el secreto del éxito se encuentra en "hacerse responsable del sueño que cada uno tenga, alineado con el esfuerzo, y lo queremos explicar desde el punto de vista de los valores del deporte".

Los jóvenes son "folios en blanco con toda la vida por delante", y se trata de explicarles "cómo se logran esas gestas". Pauner llevará a cabo conferencias y charlas en colegios y academias con el Pirineo ejerciendo el papel de protagonista principal. El montañero también saca adelante con su Fundación un orfanato en Katmandú (Nepal) con el que colaborarán la SD Huesca y la Fundación Alcoraz.

"Cuando me ha tocado viajar por centros de estudios de los pueblos de la provincia siempre me han recibido con los brazos abiertos", celebró Pauner, quien suele aconsejar a los chavales que "hay que continuar hasta el final en el esfuerzo para conseguirlo. No soy millonario, solo un chaval de Jaca que ha sabido utilizar su tiempo". Un jaqués que "con 15 años cogía el Canfranero y me bajaba a los Mallos de Riglos para pasarme todo el fin de semana escalando".

Ortas destacó "un día muy importante" en el que ha desgranado unos objetivos comunes con Pauner para "compartir estrategias de educación, promoción del territorio y de un Pirineo que es una maravilla y no siempre sabemos vender". Se pretende trabajar "en varias áreas" a partir de un convenio de colaboración que parte del "flechazo" entre las tres partes, como lo ha definido el montañero. "Vamos a realizar muchas acciones en la provincia y las pondremos en marcha cuando Carlos regrese de su aventura", añadió Cruz.