Huesca se vuelca con los refugiados en Atenas

Diana Moreu y Fernando Carbó son dos oscenses que en agosto viajarán a Atenas para colaborar con SOS Refugiados en la atención de las más de 60.000 personas que, según las cifras de esta ONG española, vagan por las calles de la capital griega. Una historia más o menos común a la que se añade la solidaridad de decenas de personas anónimas que han querido ayudarles y aportado kilos de ropa, medicación y alimentos que formarán parte de su equipaje.

Diana trabaja en Soma, un centro de fisioterapia de la capital oscense, y se le ocurrió que podía mandar un ‘whatssap’ a sus clientes y contactos pidiéndoles colaboración en esta iniciativa. El mensaje original se escribió el pasado miércoles, pasó de móvil a móvil y se viralizó hasta el punto de que se ha visto “desbordada” por la respuesta. Tras hablar con su jefa, almacenó el material en una sala del local hasta que ha podido llevárselo a casa para realizar el inventario. Son “kilos y kilos, aún no los he podido contar todos”.

“La idea me vino a la cabeza porque soy fisioterapeuta y trabajo con muchas mujeres embarazadas o que han sido madres recientes. Se me ocurrió que podía pedirles ayuda por si les sobraba algo en casa: ropa de bebes, pañales...”, explica. Desde entonces, el centro ha recibido material a diario. “Algunas personas me han contado que no tenían nada y han ido a comprarlo para nosotros. Estamos contando y sacándolo todo en el salón de casa”, añade Diana. “Teníamos previsto llevarnos dos maletas de 23 kilos y se van a quedar cortas. Tendremos que preguntar en Correos cómo enviamos el resto, no nos esperábamos tal respuesta y estamos muy agradecidos con toda la gente que ha colaborado”.