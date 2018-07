El sueño americano de Jazz for Kids

El proyecto oscense Jazz for Kids ha cruzado el charco para viajar a Nueva York, la cuna de este género musical, y tender un puente musical entre Estados Unidos y España. Durante una semana, los altoaragoneses han conocido de primera mano la Jazz Foundation of America, una organización sin ánimo de lucro que gestiona fondos públicos y privados para desarrollar distintos proyectos sociales, educativos, culturales y humanitarios relacionados con el jazz y con los músicos americanos y de otros países.

Esta conexión ha resultado posible gracias a que la familia de uno de los alumnos de Jazz for Kids, Julen Rodríguez, es puertorriqueña y se puso en contacto con la Jazz Foundation of America para pedir su ayuda tras el paso del huracán María por la isla en 2017, que arrojó un balance de más de 4.600 muertos y daños por valor de 90.000 millones de dólares. A raíz de esta colaboración se pudieron realizar gestiones para concertar una cita en la que “conocieron de primera mano lo que hacemos y las dificultades que tenemos para realizar proyectos”, explica el responsable de Jazz for Kids, Dani Escolano.

En Estados Unidos resultan habituales este tipo de acuerdos con entidades privadas para becar a alumnos y que dispongan de la oportunidad de estudiar en una universidad. Escolano echa de menos esta figura jurídica en España, un “respaldo mayor” para proyectos como el que puso en marcha hace cuatro años. La expedición se reunió el pasado 18 de julio en Nueva York con Joseph Petrucelli, director ejecutivo de la Jazz Foundation of America; Bridget Sullivan, directora de desarrollo, y el promotor Will Gladys para conocer los programas que desarrolla la fundación y establecer una conexión directa para que los alumnos aragoneses tengan opciones de continuar sus estudios de jazz o participar en los cursos que organizan las universidades y centros musicales neoyorquinos.