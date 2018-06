El Ayuntamiento asume los conciertos de San Lorenzo a solo 50 días del inicio de las fiestas

Las condiciones no han interesado siquiera a El Veintiuno, firma que ha gestionado este espacio durante los dos últimos años y que logró revitalizar un recinto casi condenado a desaparecer por la falta de público. Fue por ello que decidió sacarse a concurso en 2016. La concejala de Fiestas, María Rodrigo, indicó que el Ayuntamiento garantiza la programación para las noches laurentinas en ese espacio con conciertos y otras propuestas como DJ. Otra cuestión es que sea del agrado de la mayoría.

El plazo de presentación de ofertas al concurso público para la programación musical del recinto de las peñas recreativas finalizó el 18 de junio. Ayer se conoció que las empresas no estaban interesadas. El gerente de El Veintiuno, Luis Costa, señaló que el motivo de que en esta ocasión no hayan presentado oferta ha sido "el escaso presupuesto con el que se contaba".

Costa señaló que la dotación "se ha reducido considerablemente desde 2016", cuando el concurso salió por 105.000 euros. El año pasado se quedó en 95.000 y este, en 67.000. Según dijo, con esa cantidad solo se podrían contratar artistas con un caché de 2.000 euros, algo impensable para llenar el recinto de peñas.

El gerente de El Veintiuno lamentó lo ocurrido, ya que su empresa había logrado que el año pasado acudieran al recinto más de 50.000 personas durante las noches laurentinas, "cuando en 2015 apenas fueron 1.000 las que pasaron por allí".

La concejala de Fiestas, María Rodrigo, rechazó estas críticas. "En ningún caso el precio es menor sino que el contrato es diferente", dijo. "Partimos de una oferta que los dos últimos años había tenido éxito y que esperábamos que este año también lo tuviera", apuntó. Explicó que se adaptó a la nueva Ley uniendo la parte de la programación y la de gestión de barras. Con un mismo pliego se contrataba la programación, la instalación y la explotación del recinto de peñas. "Desciende el precio final, pero ahí está la novedad, ya que la adjudicataria se quedaría con la explotación de las barras", apostilló.

Aludiendo de nuevo a la Ley de Contratos, la concejala destacó que hay que hacer un estudio de costes. "Lo que se hace es compensar la entrada de la ganancia de las barras con los costes que tendrás de la programación; y está calculado para que siga siendo más que positivo", afirmó. En su opinión, quien dice que ha salido por menos, no se ajusta la verdad: "O no han leído el pliego o no lo ha entendido".

Ante la situación creada, el Ayuntamiento tiene dos opciones: o volver a convocar el concurso con otras condiciones o asumir la gestión de los conciertos. Atendiendo a los plazos legales, se ha elegido la segunda, "que ya teníamos prevista y que es contratar directamente, garantizando que haya conciertos y DJ y que intente abarcar el mismo horario", señaló Rodrigo. Es decir, se vuelve a la fórmula empleada hasta San Lorenzo de 2015. "Somos conscientes del tipo de espacio que es el recinto de peñas y del tipo de programación que tenemos que intentar llevar allí", aseguró.

El hecho de que el concurso haya quedado desierto ha sorprendido a la peñas recreativas. Álvaro Antoñanzas, presidente de Los que Faltaban, dijo que "no entendemos bien lo que pasa". "Parecía que habíamos llegado a un buen modelo y que la gestión era la adecuada", apuntó.

El PP tilda la gestión de caótica

El portavoz del grupo municipal del PP, Gerardo Oliván, manifestó que lo que ha pasado con la programación musical de San Lorenzo y la Feria de Teatro , "ya es grave por sí solo, pero lo peor es que no son casos aislados". "El Ayuntamiento tiene la gestión paralizada por errores del alcalde, Luis Felipe, ya que no hay planificación, decisión ni prioridad en los programas", apostilló. Según el edil popular, "no hay que culpar a la nueva ley y el alcalde debe poner orden en su caótico gobierno o abandonar el sillón".

El comité local del PAR se sumó a las críticas a la "mala gestión municipal".