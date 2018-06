Alberto Edroso: "Como la SD Huesca, hemos pasado de tener una Policía Local de Tercera a una de Primera División"

lberto Edroso tomó el mando de la Policía Local de Huesca en 2001 tras de once años de jefe en Jaca. R. G.

¿Cómo era la Policía Local de Huesca cuando usted tomó el mando hace casi 18 años?

Muy diferente, desde luego. Yo hago un símil con el fútbol. La SD Huesca estaba entonces en Tercera y con los años fue subiendo de categoría hasta llegar a la Primera División. Y la Policía Local ha seguido la misma evolución. Solo hay que pensar que estábamos en un pequeño cuartel en la plaza de San Antonio, no teníamos armas, no disponíamos de depósito de vehículos y se ataban casi en la puerta del cuartel, las denuncias se amontonaban en un pasillo porque no se tramitaban... Pero todo fue cambiando igual que la ciudad. Al poco de llegar entraron de golpe 12 agentes, luego nos mudamos de instalaciones y todo se fue transformando. Echando la vista atrás, hemos logrado unos índices más que aceptables y ese éxito ha llegado por la implicación de la plantilla y los mandos y el trabajo de equipo con Policía Nacional, DGT...

¿Cómo era posible que en 2001 todavía no llevaran armas?