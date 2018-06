La Policía Local de Huesca tendrá nuevo jefe después de 18 años

La Policía Local de Huesca renovará el puesto de jefe después de casi 18 años ya que el actual intendente, Alberto Edroso, pasará a Segunda Actividad el próximo mes de agosto al cumplir 60 años.

Edroso lo ha anunciado este jueves en un acto en el que el presidente de la Unión de Jefes y Directivos de Policía Local de España (Unijepol), José Luis Carque, le ha entregado la Medalla Nacional en reconocimiento a su trayectoria.

El intendente ha agradecido esta distinción y ha manifestado que en sus 35 años de servicio "he tenido el privilegio y el honor de asumir una serie de responsabilidades y de cometidos que me han permitido conocer y trabajar con distintos departamentos del Ayuntamiento y también instituciones y entidades de Huesca, Aragón y de España, y sobre todo con otras personas que me han enriquecido en muchos aspectos".