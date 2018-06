Andrés Fernández: "El radar de Estrecho Quinto multa mucho, pero hasta que haya autovía hay que evitar muertes"

Cuando yo entré, parecía que existía una cierta resignación de que los accidentes eran inevitables porque había más tráfico. Pero eso ha cambiado mucho y lo podemos medir en cifras de accidentalidad o en sensibilidad. En Huesca llegamos a tener varios años 70 muertos y ahora estamos en torno a 20. Y ha sido posible por tres factores. El primero, las carreteras, porque la mejora de las travesías de Fraga y Monzón y la N-240 fueron tres hitos. Además, la seguridad pasiva de los vehículos ha avanzado de forma impresionante. Y, por último, el permiso por puntos y las reformas legales para penalizar no solo la influencia del alcohol sobre la conducción, sino una tasa.

En los últimos años, esa caída de la siniestralidad se ha estancado. ¿Hemos llegado ya al límite?

No, yo creo que hay mucho margen aún, aunque mantener las cifras ya es un buen dato. Hay que recordar que a nivel nacional llegamos a tener 7.000 muertos al año y ahora tenemos 1.200. No obstante, es cierto que hay un estancamiento los últimos cuatro años. Creo que el coche autónomo, que es el futuro y además muy cercano, seguro que ayudará en esa reducción. También debemos insistir en la mejora de las carreteras para que si hay un fallo humano, no se vea tan penalizado. Y con el permiso por puntos hemos detectado que hay personas que lo pierden por delitos o denuncias de alcohol o de drogas y que lo pueden recuperar con un curso, pero no se rehabilitan. Creo que hay que poner alguna medida especial para que vuelvan a conducir rehabilitadas.

Recordaba antes la N-240, que por suerte casi está olvidada con la nueva autovía. ¿Cómo vivió aquellos años tan trágicos?

Era una losa porque hubo varios años con 20 muertos y con accidentes muy graves, con varios fallecidos. Seguramente era una carretera para ir a 80 km/h sin problemas, pero la gente iba demasiado deprisa porque como no era mala del todo, no se tomaba conciencia del peligro.

Allí sigue estando el radar de Estrecho Quinto, el séptimo que más multas puso de España el año pasado con más de 30.000. ¿Qué les diría a los que acusan a la DGT de afán recaudatorio?

Se critica que solo pensamos en recaudar, pero de las 20 cabinas de radar que hay en Huesca, solo hay una en autovía. El resto están en vías convencionales, que son las peligrosas, y respondiendo a peticiones. Puede ser cierto que el de Estrecho Quinto va un poco justo porque está próximo a la señal de 70 km/h, es una recta muy larga y si te descuidas, vas un poco más rápido y puede cazar un poco más de coches de lo que quisiéramos. Pero cuando lo pusimos en 2006 había allí unos 20 accidentes por año y desde entonces hemos tenido solo un herido grave y 10 leves. Es cierto que cuesta muchas multas, pero esos datos me consuelan. Es una solución parcial porque el día que esté la autovía sobrará. Pero hasta entonces, queremos evitar que la gente se mate en la carretera.

Se jubila en diciembre así que no podrá asistir a la inauguración de la autovía de Monrepós, prevista para mayo de 2019. ¿Esos clásicos atascos han sido su principal quebradero de cabeza?

La verdad es que sí, porque ocurrían con cada operación especial. Sabemos que hasta que no esté acabada la autovía, allí tendremos un embudo, aunque parece que por fin ya queda poco.

¿Los ha sufrido usted mismo?

Al conocer el problema, siempre que puedo evitar una salida masiva, lo intento hacer y vuelvo en lunes. Pero sí me ha tocado parar o desviarme por las obras.

Aunque vayan a desaparecer los atascos en un año, será un tramo de autovía con un puerto de montaña donde habrá que poner cadenas cuando nieve mucho...

El titular de la carretera siempre intenta cuidarla para que haya el menor uso posible de cadenas, pero es cierto que con la cota que tiene es previsible que en algún momento haya que utilizarlas.

¿Son demasiados 12 años de obras para convertir el puerto de Monrepós en autovía?

La verdad es que sí, pero ha coincidido la crisis, recortes... Son obras muy costosas que se han alargado más de lo que quisiera tanto Fomento como nosotros.

Y hablando de otra carretera crítica, la N-II. Los transportistas denuncian que 5.000 camiones diarios es excesivo. ¿La mejor solución sería la liberar la AP-2?

Fomento es más experto, pero el volumen de las dos carreteras, 20.000 vehículos al día, se podría absorber con una AP-2 liberada. Y aunque últimamente no hay una accidentalidad muy alta, porque también está muy vigilada, hace falta el desdoblamiento o la liberalización porque los camiones no se pueden permitir el lujo de ir cada día por la autopista.

Son cada vez más habituales las personas detenidas por conducir sin carné y que además son reincidentes. ¿Qué opina de este tipo de comportamientos?

De los permisos que hemos retirado por pérdida de puntos, un 30% no se han recuperado. Puedes pensar que algunos eran personas mayores y han renunciado, pero sospecho que otra gente está conduciendo de una manera fraudulenta. Y me da pena porque es una responsabilidad social grande y es un problema para todos si tienen un accidente.

¿Cómo la recibido la Medalla de Honor otorgada por la Asociación Española de la Carretera en reconocimiento por luchar por unas vías seguras y de calidad?

Pienso que es inmerecida porque mi trabajo es muy vocacional. No obstante, siempre he defendido que la carretera es un elemento básico y por eso he dado guerra a Fomento, al Gobierno de Aragón o a la Diputación Provincial para que hicieran las obras.