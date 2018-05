La limpieza viaria se adjudicará a la empresa Valoriza por algo más de 7 millones de euros

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Huesca ha propuesto a la empresa Valoriza, del Grupo Sacyr, como adjudicataria de la limpieza viaria de la ciudad para los próximos cuatro años y por 7.023.316 euros. Su oferta, elegida este viernes entre un total de siete, no era la más barata, pero sí la que más puntos (41,00 en la fase previa) ha obtenido en la valoración final. De hecho, dos de las propuestas no pasaron el primer corte y fueron excluidas por no alcanzar la baremación mínima (20,00).