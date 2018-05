Luis Arduña (Cambiar) dimite como concejal del Ayuntamiento de Huesca

Luis Arduña, concejal de Cambiar Huesca en el Ayuntamiento de Huesca y diputado provincial, ha anunciado que deja ambos cargos "por motivos personales". Ha comunicado su decisión a sus compañeros de grupo en la mañana de este viernes. "He tomado la decisión y ya está. Ha llegado el momento de hacerlo", ha asegurado, evitando dar más explicaciones. Tan solo ha dicho que su decisión "es muy meditada" y que no ha sido "fruto de una calentón".

Su renuncia coincide en el tiempo con el anuncio de la portavoz de Cambiar, Pilar Novales, de que no encabezará la lista municipal en las elecciones de 2019. Esta circunstancia es "una coincidencia", ha dicho Arduña.

El concejal forma parte del gobierno municipal (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) y es el segundo edil que deja el cargo en este mandato. El primero fue Íñigo Aramendi (sustituido por Silvia Mellado). Arduña, que lideró el fallido intento de remunicipalización del servicio de limpieza viaria, estaba al frente del Observatorio de Contratación y tenía la encomienda de Alcaldía de impulsar el traslado a Huesca de legado de Ramón y Cajal.

Luis Arduña, que forma parte de Izquierda Unida desde 1993, ha manifestado que continuará como militante de este partido aunque ha apuntado que no comparte algunas decisiones a nivel federal, "donde creo que IU debería jugar un papel distinto", como la coalición que se plantea con Podemos, algo que también puede haber influido en su determinación. "Hay muchas cosas que tiene que ver con esto y yo ya me había planteado que no me iba a presentar a las próximas elecciones". El hecho de adelantar su decisión obedece a lo que "es mejor para la propia organización" y porque "un año en política es mucho tiempo"·

No obstante, ha destacado el trabajo realizado por su grupo en el gobierno del Ayuntamiento de Huesca. El lunes presentará su renuncia de forma oficial.

Casado y con un hijo, es licenciado en Derecho y posgrado en Derecho local aragonés. Fue letrado del ReICAZ desde 1995 hasta 2003, cuando se incorporó como Secretario Interventor en el Ayuntamiento de Loporzano y más tarde, a la Agrupación Secretarial de Siétamo, Quicena, Tierz y Monflorite. En junio de 2008 pasó a ocupar el puesto de asesor jurídico en Nuevas Tecnologías en la Diputación Provincial de Huesca, en el marco del Plan Avanza hasta 2011, cuando se incorporó al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón en las Cortes como asesor jurídico hasta el final de la legislatura.

Ha desempeñado diversos puestos de dirección, siendo en la actualidad coordinador comarcal de Huesca-La Hoya, miembro de la ejecutiva intercomarcal de IU Altoaragón e integrante de la presidencia de IU Aragón.