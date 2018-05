Candanchú almacena nieve y la cubre con paja para guardarla hasta la próxima temporada

Candanchú puso el cierre a la temporada de esquí el 8 de abril con casi todo su dominio esquiable abierto (43 km) y espesores de 4 metros de nieve. Gracias a las continuas y tardías nevadas del invierno, lo que ha sido un recurso abundante este año, quizá escasee el próximo. Por ello, la estación está llevando a cabo un proyecto pionero que consiste en guardar parte de la nieve, cubriéndola con un material aislante que evite que se derrita, para poder aprovecharla en otoño.

Desde hace varios días, trabajadores del centro invernal, utilizando las máquinas pisapistas, han apilado nieve en la zona de Pista Grande, cerca del aparcamiento, para luego taparla con paja. "Se ha de cubrir con un material aislante. Normalmente se usa serrín pero, como en nuestra zona no hay aserraderos cerca, hemos decidido poner paja", explicó el director técnico de Candanchú, Abraham Bartolomé. Si la iniciativa tiene éxito, la idea es ampliarla a otras zonas de la estación en próximas campañas.

El proyecto no tiene precedentes en España, "al menos no sabemos que se haya hecho nunca", aclara Bartolomé, aunque sí se utiliza en países como Austria y Suiza, en los Alpes. La primera estación que lo probó fue Davos para garantizarse en octubre la apertura de una pista de esquí nórdico de 4 kilómetros. También recurrido a este sistema Rusia, en la primavera de 2013, pensando en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014, ya que ese invierno había sido muy templado y no se fiaban de tener nieve para las competiciones.