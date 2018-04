Carmelo Bosque: "Las instituciones y los hosteleros queremos que Huesca sea un destino turístico excepcional"

La toma de contacto, porque nunca he pertenecido a la junta. Ver todas las asociaciones que hay paralelas a nosotros para conseguir una unión efectiva. Me gustaría que parte de los presidentes de ellas estén en nuestra junta directiva porque ellos son los que están en el territorio y ven cada día los problemas o los proyectos que necesita el turismo.

¿Cómo puede ser este engarce?

Hemos lanzado la idea de hacer federaciones. Creo que presentando cada uno una idea no se hace bien el proyecto. Huesca y provincia es un territorio que queremos vender conjuntamente y la asociación es el vínculo para trasladar a las administraciones lo que necesitemos. Tenemos la suerte de contar con Tu Huesca, que es un paraguas importante.

¿Qué se ha perdido por no funcionar de esta manera?

No lo sé. Creo que es un proyecto diferente. Lo tenemos que visualizar, trabajarlo... Ya he recibido tres llamadas de responsables de asociaciones para que nos sentemos a hablar. El primero que me llamó fue José María Ciria (Valle de Benasque), que me ha dicho que hacer cosas comunes, generar inercias es una fuerza que nos dará mucho valor.

Y en medio de todo, ¿cuál debe ser el papel de las instituciones?

Son las que nos tienen que apoyar. Son el elemento vertebrador, cuentan con los mayores presupuestos para conseguir lo que ellos también quieren, que esto sea un destino de turismo excepcional. Nosotros somos las herramientas. Creo que las administraciones entienden muy bien que somos un vehículo para transportar personas y eso supone que se conozca el territorio.

¿Haría falta hoy una gran campaña como la Magia de Huesca?

Siempre he pensado que esto es mucho de personas. Somos las que decidimos estar en nuestros espacios y somos la campaña. Por eso, la asociación es importante. Si estuviésemos 800, mandaríamos un mensaje común de lo que buscamos y lo que queremos. Pero desde el minuto uno tenemos que estar todos comprometidos con nuestro proyecto.

¿Qué se va a mantener de lo hecho hasta hoy en la asociación?

Se ha hecho una reestructuración muy difícil. Roberto Pac (su antecesor) ha hecho un trabajo serio y duro. Somos una asociación de 40 años y eso es mucha historia. Continuaremos la línea, pero cambiará con mi imagen porque, como presidentes, somos muy diferentes y mi trabajo reflejará lo que yo he proyectado en mi recorrido profesional. Les he dicho que hasta ahora no he fracasado en ningún restaurante ni proyecto, no va a ser este el primero.

¿Qué es lo que distingue a Huesca provincia de otros destinos cercanos?

Primero, creo que es la manera de recibir a las personas. Somos gente muy amable, muy comprometida con lo que hacemos. Otra cosa muy importante es el gran nivel de gastronomía porque tenemos unos productos excepcionales. Además, el paisaje, los monumentos, la historia... Si alguien te dice que solo va a pasar un día en Huesca, se ha perdido todo.

En una escala del 1 al 10 ¿dónde está Huesca nivel general?

Creo que estamos en un ocho. Me gustaría llegar un poco más arriba, pero un ocho ya es una nota destacada porque yo siempre digo que no es cuánta nota sacamos sino cómo sabemos mantenerla en el tiempo. Y si el Huesca subiese a Primera División sería un momento histórico.

Los turistas se quejan de que, aunque hay tres estrellas Michelin en la ciudad, es difícil encontrar dónde comer platos típicos.

Es fastidiado que no tengamos un restaurante de comida aragonesa en Huesca. Me gustaría que trabajásemos para conseguir esa cocina que se practica poco en el día a día, unas migas, unas magras con tomate, un ternasco asado... Es un pequeño déficit que intentaremos solucionar.

¿Qué proyectos ha puesto ya sobre la mesa?

Vamos a intentar sacar un grupo de patrocinadores y conseguir becas anuales para los mejores alumnos de la Escuela de Hostelería. Y unos premios para alumnos de las escuelas ligadas a nuestros territorio. También nos gustaría tener un espacio donde impartir formación a los trabajadores. Otro proyecto es el de ayudar a quienes quieren mejorar su servicio o establecimiento.

¿Hay déficit de formación?

La Escuela de Hostelería de Huesca es magnífica y está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a la formación pero tiene que haber una voluntad de que quienes estudian luego se quieran dedicar a este proyecto. Creo que a los alumnos hay que explicarles cómo es la hostelería. Tienes que estar enamorado de este oficio porque si quieres ser bueno tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Ahora, si quieres quedarte a nivel medio, cualquiera puede dedicarse a él. Tenemos que hacer una labor de concienciación para que la gente que está en la escuela entienda que se va a dedicar a un oficio digno.