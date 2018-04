Los nombres de los pueblos ¿solo en castellano o también en aragonés?

Laguarta¿ o A Guarta? Los vecinos de este pequeño pueblo de la Guarguera (comarca Alto Gállego) lo tienen muy claro: Laguarta, porque esta denominación es conocida desde hace 1.000 años y porque según los estudios realizados nunca se ha llamado a esta localidad A Guarta. Pero este no es el único caso que se da en los 52 pueblos que pertenecen al Ayuntamiento de Sabiñánigo. La Comisión Asesora de Toponimia de Aragón, perteneciente al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, que pretende recuperar los nombres originales de los sitios, envió al consistorio serrablés una comunicación en la que se informa, desde un punto de vista científico, de cómo se llaman o se llamaban esos pueblos en aragonés, para poder completar su denominación con el nombre en aragonés y que, de esta manera, aparezcan los dos términos. No obstante, en cuanto a nombres, dicha comisión no tiene ninguna competencia, ya que es una decisión exclusiva de los propios municipios, según se informa desde la DGA.