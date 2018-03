Universidad y Ayuntamiento plantean destinar parte del suelo del Seminario para viviendas

Para llevar a cabo estos planes será necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que hay que cambiar los usos de este suelo, situado en el centro histórico y que podría desarrollarse con la colaboración público-privada.

El Patronato del Estudio General de Huesca, integrado por el Ayuntamiento, Universidad de Zaragoza, Diputación Provincial y Gobierno de Aragón, conoció este martes la propuesta técnica para intervenir en este espacio, cedido por la ciudad a la institución académica en 2001, tras comprarlo al obispado por tres millones de euros. La reunión comenzó con un minuto de silencio en memoria del exrector de la Universidad de Zaragoza Manuel López.

Las instituciones están de acuerdo en que es preciso actuar en el conjunto, que presenta un gran deterioro. En principio, se planteó su acondicionamiento para ubicar ahí el vicerrectorado y una residencia de estudiantes con apartamentos y todos los servicios. Pero hace tiempo que se comprobó que, con un coste de 14 millones, la rehabilitación integral era económicamente inviable. En febrero del año pasado, la Universidad comunicó al Ayuntamiento su interés por instalar el vicerrectorado del campus y una biblioteca destinada a investigación en la zona protegida.

Usos combinados

La voluntad se mantiene y estos usos podrían combinarse con una oficina para el emprendimiento contemplada en el proyecto en el que trabaja el área municipal de Desarrollo para conseguir fondos europeos. El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, señaló que es "perfectamente compatible porque los servicios pueden ser comunes en muchos aspectos".

Mayoral recordó que la institución académica se comprometió a utilizar "los metros cuadrados protegidos". "Si es en conjunto con el Ayuntamiento, mucho mejor y si no, nuestro compromiso sigue en pie desde el primer día pero no nos podemos hacer cargo de todo, ni mucho menos", dijo con claridad. El rector apostilló: "No hay fondos, es imposible acometer esa obra porque su uso inicial de residencia se ha visto que no era necesario en los tiempos actuales". "Sería una instalación vacía y a nadie le interesa emplear el dinero público en cosas que no sean útiles", añadió.

La propuesta técnica recoge la posibilidad de salvar del derribo el patio interior, construido a finales del siglo XIX. No obstante, este espacio no se considera un elemento fundamental y su presencia no podría impedir el desarrollo de los proyectos futuros, reconoció el alcalde, Luis Felipe.

Ahora, el Ayuntamiento de Huesca deberá estudiar la modificación del PGOU, donde el suelo del Seminario tiene usos educativos, cultural y religioso. La propuesta técnica se trasladará a la comisión de Urbanismo para que los grupos políticos municipales la analicen y valoren el destino del conjunto, antes de su aprobación en el pleno.

El alcalde manifestó su confianza en que "haya unanimidad". "Es en interés de la ciudad y la única manera de que un espacio céntrico recupere la actividad y la centralidad", apuntó. Según dijo, la configuración de este espacio iría "en plena consonancia con lo que ya hay construido en el corredor de la muralla, lo que supondría mejorar mucho el entorno visual y paisajístico urbano y el estado del centro de Huesca".

Después de la modificación del PGOU habrá que determinar si es el Ayuntamiento el que se hace cargo de promover el desarrollo de ese suelo, ahora propiedad de la Universidad. "Hay que ver jurídicamente la transferencia, analizar el convenio, adoptar acuerdos...", indicó Luis Felipe.

Está, además, la solicitud presenta por el Colectivo Ciudadano al Gobierno de Aragón para que todo el Seminario sea declarado BIC (Bien de Interés Cultural) con el objetivo de salvarlo de la piqueta. Todavía no hay respuesta a esta petición.