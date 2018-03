150 años de un hazaña histórica a pedales

Hemos tenido el gusto de presenciar los ensayos verificados con la máquina carruaje. El joven que lo montaba, lo hacía por tercera vez. La velocidad que aproximadamente pudo alcanzar era igual a la de un caballo al galope. Se ve y apenas se cree. El espectador se hace la ilusión de ver a un hombre sentado en el aire y que vuela, a una bala de altura en el suelo". Así describía en 1868 un periódico publicado en Madrid y de tirada nacional los preparativos del primer gran viaje en bicicleta de España (Huesca-Zaragoza-Huesca) que protagonizaron días después Mariano Catalán Pardo y Gregorio Barrio Crespo subidos en dos velocípedos a pedales de 35 kilos de hierro construidos en el taller de los hermanos de Mariano, José y Nicomedes Catalán.

Dos pioneros oscenses que ayer, coincidiendo con el 150 aniversario de esta histórica hazaña, recibieron un merecido homenaje por parte del Ayuntamiento de Huesca entregando sendas placas conmemorativas a dos de sus descendientes, Carmen Motta Garcés, nieta de José Catalán (el que montó la bici) y sobrina nieta de Mariano, y Pablo Barrio Ponzano, nieto a su vez de Gregorio Barrio. También estuvo presente Lourdes, la nieta política de Domingo del Cacho, que salió a despedirles aquel 20 de marzo.

Pablo Barrio agradeció el homenaje y aseguró sentirse "orgulloso" de su abuelo, al que no conoció. "Yo me enteré de lo que había hecho cuando era joven al leer un folleto de Cajal Lasala. En casa se hablaba de esto pero como una anécdota nada más y sin darle publicidad porque era gente muy humilde", señaló el nieto de Gregorio, que también intentó emularles recorriendo en bicicleta la distancia entre Huesca y Zaragoza "aunque yo no volví luego como hicieron ellos".